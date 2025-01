Llanera, a la espera de un encuentro con Salud para mejorar el acceso al ambulatorio de Posada

El Ayuntamiento de Llanera se encuentra a la espera de una reunión con la Consejería de Salud para abordar la mejora de la accesibilidad al Centro de Salud de Posada. Según el portavoz del gobierno municipal, José Antonio González, el encuentro con el equipo de infraestructuras de la consejería podría realizarse este mes, aunque no se descarta que sea en febrero. “Estamos pendientes de cerrar una fecha, pero confiamos en que será pronto”, señaló.

Entre las principales demandas para la mejora de la accesibilidad se encuentra la instalación de un paso de peatones que conecte el entorno con el centro sanitario, una solicitud impulsada especialmente por la asociación Llanera Sin Barreras. Su presidenta, María José González, ha reiterado la urgencia de esta medida. “El acceso al centro no es adecuado. No hay un paso de peatones cercano ni una acera en buenas condiciones, lo que hace que el tramo no sea accesible para las personas con movilidad reducida”. Además, la asociación también solicita la cobertura de la rampa de entrada, ya que los días de lluvia se convierte en un obstáculo adicional.

En 2019 se llevaron a cabo algunas mejoras en el Centro de Salud, como la construcción de una rampa, la instalación de puertas automáticas y la adaptación de un baño que anteriormente no era funcional para personas con movilidad reducida. Estas acciones, aunque bien recibidas, dejaron aún aspectos pendientes, como la mejora del entorno exterior para facilitar el acceso al edificio. El Ayuntamiento comparte esta visión. “Sabemos que la rampa actual es difícil de salvar para una persona en silla de ruedas. Por eso, aunque cubrir la rampa sería buena noticia, queremos encontrar soluciones más efectivas para que el acceso sea verdaderamente inclusivo”, afirmó González. Asimismo, señaló que la Consejería de Salud ya ha contactado con la arquitecta municipal para estudiar posibles alternativas.

Llanera Sin Barreras reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento por trasladar estas peticiones a la Consejería, pero insiste en que ahora es el turno autonómico para dar una respuesta. “La pelota está en su tejado. Necesitamos una resolución que contemple soluciones tanto para la rampa como para el paso de peatones”, afirmó su presidenta.

Por su parte, el portavoz municipal destacó que el tema fue abordado en la última comisión de eliminación de barreras arquitectónicas, en la que se acordó volver a solicitar a la Consejería una reunión para tratar el asunto, llegando así al punto en el que se encuentra actualmente la situación. “La idea es que la solución que planteen desde la Consejería contemple tanto la mejora del acceso como del entorno, y a partir de ahí trabajaremos en las medidas concretas, incluyendo el paso de peatones”, concluyó.