De pub nocturno a referente de las bebidas más originales: así ha evolucionado uno de los emblemas hosteleros de Posada

En el corazón de Posada de Llanera, rodeado por el bullicio del parque y el encanto de una terraza acogedora, el Sirocco Coffee and Bar se erige como un oasis de originalidad y dedicación. Este emblemático establecimiento, que ya cuenta con casi dos décadas desde que Rafanny Pérez y su marido decidieron retomarlo, ha encontrado su sello distintivo en las bebidas.

"Cuando volvimos de Australia, estuvimos un tiempo regentando un bar en Oviedo, pero el destino nos trajo de vuelta a Posada, de donde somos tanto mi marido como yo. Este bar ya era parte de la familia de él, y aquí quisimos quedarnos", recuerda Pérez, que, con una mezcla de nostalgia y pasión, lidera este proyecto que ya es un punto de referencia en la localidad.

El cambio de enfoque fue decisivo. Mientras que en 1994 la familia de su marido abrió Sirocco como un pub nocturno, pasó por varios formatos mientras estuvo alquilado para transformarse en un espacio donde los batidos naturales, los mojitos y un café de alta calidad son los protagonistas. Y el nombre de Sirocco sigue siendo un tributo a su historia. "Aunque cuando lo alquilaron le fueron cambiando a distintos nombres, para la gente siempre fue el Sirocco. Así que, cuando volvimos, decidimos mantenerlo. Más que un nombre; es un legado”, concluye Rafanny Pérez.

"Nos centramos en las bebidas porque no tenemos cocina y decidimos ofrecer algo diferente. Desde el principio quisimos innovar y crear propuestas que destacaran", explica Rafanny Pérez. Entre sus estrellas, los batidos naturales 100% hechos en casa son un éxito rotundo. Con frutas frescas y recetas cuidadosamente preparadas, se han convertido en un imprescindible para los clientes. Pero no se quedan ahí. También el chai, un té especiado importado de California, ha cautivado a quienes buscan un sabor cálido y exótico, ya sea frío o caliente. Los mojitos, disponibles en varias versiones con y sin alcohol, también han marcado tendencia. "Queríamos ofrecer algo especial para los jóvenes y para aquellos que no pueden o no quieren consumir alcohol. Han sido muy bien recibidos", comenta la propietaria del negocio con una sonrisa.

La ubicación del Sirocco Coffee and Bar es otro de sus puntos fuertes. La plaza que conforma el parque Cuno Corquera lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de una bebida al aire libre, especialmente en verano. Sin embargo, Rafanny Pérez admite que el negocio tiene sus retos. "En invierno depende mucho del clima, pero siempre buscamos adaptarnos y mantenernos con propuestas diferentes", señala.

El camino no ha sido fácil, pero el cariño que Rafanny Pérez pone en cada detalle del Sirocco es evidente. Desde la selección de los ingredientes hasta la atención al cliente, cada aspecto refleja un amor por la hostelería que trasciende el simple servicio. "Este lugar es parte de nosotros. Siempre intentamos hacerlo mejor para que la gente se sienta como en casa", confiesa la hostelera. Sirocco Coffee and Bar no solo ofrece bebidas. También una experiencia donde la autenticidad y el cariño se sirven en cada vaso, reafirmando que, en un pequeño rincón de Posada de Llanera, la innovación y la tradición pueden ir de la mano.