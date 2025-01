Llanera se viste de Edad Media: el festejo rendirá homenaje este año a los Exconxuraos

Caballeros, damas y campesinos, juglares, comerciantes y pillos de toda especie están llamados a festejar este año el Antroxu en Llanera, tras acordar el Ayuntamiento que la temática de la presente edición sea la de la Edad Media. Así lo ha avanzado este martes el concejal de Cultura, Turismo y Festejos, Iván Pérez, quien ha querido explicar además que la decisión tiene mensaje.

"La elección no es casual. No solo estamos ante uno de los periodos de la historia que mayor interés suele generar, sino que escogiendo esta época, también hacemos un guiño a Exconxuraos, que este año celebra su 25 aniversario", explicó el edil. No en vano, los hechos históricos que impulsaron la fiesta de los Exconxuraos tuvieron lugar en la Baja Edad Media, entre 1408 y 1412, cuando los vecinos de Llanera fueron excomulgados. Por ello, "no se nos ocurre mejor manera de homenajear a nuestra fiesta grande, que convirtiendo esta época en protagonista de otra celebración muy arraigada en el concejo como es el Antroxu", destaca Pérez.

La Edad Media abarcó diez siglos de la historia de la humanidad, desde el siglo V hasta el XV, "un periodo muy amplio donde ocurrieron profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que creemos va a dar mucho juego para la elaboración de los disfraces", abundó el concejal.

La cita con el ANTROXU será del 1 al 4 de marzo, con un programa de actividades que se desarrollará a caballo entre Lugo y Posada, además de las tradicionales celebraciones en todos los centros sociales del concejo. La programación completa así como las bases que regirán los concursos de disfraces, se darán a conocer en las próximas semanas.

Pérez ha animado a vecinos y visitantes a iniciar ya el diseño de sus disfraces, y ha pedido colaboración a los comercios y negocios de hostelería del concejo, para que decoren sus establecimientos de manera que, entre todos, "empecemos a rendir homenaje a una fiesta que tantas alegrías nos aporta como son los Exconxuraos".