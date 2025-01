Una multitud despide en Ables a Juan Majada, un "servidor admirable"

Una multitud despidió en la tarde de este martes a Juan Majada, fundador del colectivo Llanera sin Barreras, impulsor de la Asociación de Vecinos de San Juan de Ables y unan de las figuras más queridas del concejo por su labor altruista y su trabajo desprendido.

El templo parroquial de Ables se quedó pequeño para albergar a todos los que quisieron mostrar sus respetos a Juan, en una tarde desapacible en la que "despedimos a una buena persona, pilar y servidor admirable, un a persona entregada y servicial, sencilla", como señaló en su homilía el párroco, José Julio Velasco, muy emocionado porque "pierdo a un amigo, que me abrió las puertas de su casa recién llegado a Llanera, me ofreció su colaboración incondicional y me abrió también su corazón".

Una persona que "sin buscar protagonismo, de forma callada, siempre estuvo donde tenía que estar y haciendo o que tenía que hacer". Porque "hacía las cosas con seriedad y con entrega, era el hombre de las bondades y las cualidades, el hombre para los demás, el que nunca se guardaba nada para sí", ponderó Velasco. Una labor que hizo de él "el buen samaritano, que nunca pasaba de largo ante las necesidades ajenas", y que fue "estrecho colaborador de Cáritas, aunque no muchos lo sepan". El párroco también quiso dedicar palabras de agradecimiento a su familia, de forma especial a su esposa Melita, porque "habéis renunciado a un poco de vuestra vida para que él tuviera más de la suya".

El fallecimiento de Majada a los 74 años tras mucho tiempo de lucha contra una enfermedad degenerativa ha dejado un enorme vacío en la entidad que fundó y que ahora preside María José González. El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, y el líder de la oposición, Silverio Argüelles (PP), se han sumado públicamente a las condolencias por su fallecimiento a través de sus redes sociales.