Llanera tiene "terreno de primera" para la ciudad deportiva del Real Oviedo: "Hay para elegir", asegura el alcalde Gerardo Sanz

Llanera tiene terreno suficiente para acoger la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo si los responsables de la entidad quieren valorar la opción. Se trata de una enorme bolsa de suelo de unos 600.000 metros cuadrados conformada por fincas ubicadas frente al polígono de Asipo, al lado de La Morgal, en las proximidades del Museo Fernando Alonso y en las inmediaciones del acceso a Posada desde Coruño.

Preguntado por si el concejo tendría capacidad para acoger unas instalaciones de este tipo, el alcalde llanerense, Gerardo Sanz, responde que suelo hay y "para elegir". Además, en un momento en el que el Ayuntamiento está tramitando un Plan General de Ordenación que prevé precisamente que ese ámbito esté calificado como zona para "equipamiento de escala supramunicipal", circunstancia que haría posible asumir una iniciativa como esta.

El debate sobre la ubicación para la futura ciudad deportiva del Real Oviedo está de nuevo sobre la mesa tras quedar el plan de La Manjoya pendiente de una decisión del club a partir de los informes medioambientales recibidos en los últimos días, que hablan de que los terrenos elegidos inicialmente están contaminados con cenizas de pirita, un residuo tóxico producto de la actividad en la zona de la antigua fábrica de Unión Española de Explosivos. Aunque esta circunstancia no impediría desarrollar el proyecto, la entidad azul cree conveniente tomarse un tiempo para decidir si sigue adelante o busca otro lugar.

Los representantes del club entregaron los informes el miércoles al Ayuntamiento de Oviedo, y desde el Consistorio carbayón se prestará ayuda con el análisis de sus técnicos.

A partir de esta situación que parece en "stand by", municipios como Siero han recordado que ofrecieron en su momento un espacio en la zona de La Cebera, en Lugones. "Si hubieran aceptado, la ciudad deportiva ya estaría hecha", ha dicho el alcalde de Siero, Ángel García, que mantiene las puertas del concejo "abiertas". Mientras, Llanera, que en su momento ya mantuvo conversaciones con el club a este respecto, destaca que la disponibilidad en el concejo "no es humo", sino una opción con base.

"El documento de prioridades del futuro Plan General, aprobado en el pleno del 7 de marzo de 2024, prevé reforzar en la zona de La Morgal el paquete de equipamiento supermunicipal existente, facilitando así la implantación estratégica de nuevas propuestas. Supone una superficie de unos seiscientos mil metros cuadrados. Sería además un espacio con mucha visibilidad al ser un lugar llano y que se aprecia desde las vías de comunicación que atraviesan el concejo. Se trata de terrenos en un ámbito justo frente al polígono del Asipo, al lado del Museo Fernando Alonso, al lado de La Morgal...", indica el regidor cuestionado sobre las opciones que podría haber en su territorio.

"Siempre trabajamos con la perspectiva de la discreción, pero si se nos pregunta sobre este asunto lo que puede decir Llanera es que siempre estuvo pendiente del interés del Real Oviedo por hacer una nueva ciudad deportiva. Hubo anteriormente conversaciones con el Real Oviedo y fuimos discretos, por entender que en estos ámbitos hay que dejar a las entidades, a las personas que vienen con interés, trabajar a su manera", explicó Sanz. Se refirió además a que la primera vez que tuvieron contactos con el club azul, sus responsables se interesaron por otras zonas que el propio Ayuntamiento no veía adecuadas para la iniciativa.

"Le decimos a la gente la verdad, los pros y los contras que hay en las propuestas o las posibilidades que podemos tener en Llanera. Y en aquel caso, ya desde el principio, a una opción que traían en mente les dijimos que no la veíamos para ellos, que lo que no queríamos era encontrarnos a los dos años como se han encontrado ahora ya por segunda vez en Oviedo, con un problema. Nosotros siempre hacemos planteamientos posibles para que las empresas no pierdan el tiempo en Llanera. Y en aquellos momentos y ahora hay suelo disponible para equipamiento y mucho". destacó Sanz.

Los terrenos, privados, pero que habrán destinarse a "equipamientos de escala supramunicipal" conforman una extensión llana visible además ya desde Coruño, en el vial de acceso a Posada que entronca con la rotonda que también permite tomar dirección a Lugo. "Un equipo que es de Asturias tiene que aspirar a ir a zonas que tengan visibilidad. Y esta zona sería un escaparate para el Real Oviedo, en una zona visible desde gran parte de las vías de comunicación que atraviesan el concejo, al lado de La Morgal, del Museo Fernando Alonso, Asipo... Y además justo al lado de la salida de la futura variante de Posada. Bueno, son terrenos muy bien comunicados, llanos, con mucha facilidad y que estamos justamente ordenando urbanísticamente en estos momentos", indicó Sanz.

"El Real Oviedo sabe que nosotros miramos a los ojos. Si no vemos el proyecto para ellos lo decimos, como ya hicimos. Nosotros, para el Real Oviedo siempre vimos que necesitaban terrenos de primera y eso es lo que siempre ofrecimos, máxime cuando conocemos su proyecto principal, la ciudad deportiva de La Esmeralda (en León, México). Eso es lo que deseamos para el Real Oviedo, y en Llanera es en el único sitio donde lo pueden hacer. Hay 600.000 metros a elegir y con una visibilidad única en el centro del centro de Asturias", concluyó.