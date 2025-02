"Nos gustaría tener la aprobación definitiva del Plan General antes de que finalice 2026"

La arquitecta Carmen Muñoz Muñiz, jefa del área de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Llanera, afronta una etapa ilusionante con el desarrollo del Plan General de Ordenación (PGO) del concejo. Es "un escenario motivador que también requiere de un elevado grado de exigencia y trabajo porque estamos definiendo el futuro del municipio", un territorio "de grandes oportunidades", afirma.

-¿Qué plazos se manejan para la aprobación del nuevo plan?

-Esperamos tener la aprobación inicial durante el verano, y, posteriormente, una provisional, que es hasta donde llega la competencia municipal. La aprobación definitiva ya depende del Principado y, el objetivo que nos marcamos es tenerla antes de que finalice 2026. Se suele poner el foco en la aprobación del plan, pero lo relevante no es tanto la aprobación, sino poder materializar en los años posteriores esa transformación que reflejará el plan. Ese es el verdadero objetivo. Una vez aprobado el plan, se iniciará un periodo en el que veremos esa transformación.

-Es difícil sintetizar las medidas de un documento de este tipo. Pero, ¿cuáles son las líneas más relevantes o de partida en las que trabajará el equipo redactor?

-Por un lado, el nuevo plan enfoca el urbanismo desde una perspectiva en la que la Administración va a tener más peso en cuanto al impulso de los cambios que se plantean. Es decir, que el Ayuntamiento se convierta en un agente dinamizador del desarrollo urbanístico. Por otra parte, lo que se plantea esencialmente es una reordenación de lo existente. Pasamos de un plan que proyectaba un crecimiento importante que no se llegó a materializar a causa de la crisis a un plan que se centra en reordenar lo que ya existe.

-¿A qué se refiere con reordenar lo que ya existe?

-Por ejemplo, hay dos zonas concretas, con mucho potencial, que están sufriendo falta de dinamismo precisamente porque la norma actual no lo permite. En La Bérvola, después de la crisis ya no era viable desarrollar lo que estaba contemplado, y los terrenos han quedado en una situación de parálisis, debido a una calificación urbanística que no les permite realmente ejecutar lo previsto. Lo mismo ocurre en Pruvia, en el entorno a la AS-381. Allí, la calificación urbanística de las actividades que se desarrollan no se corresponde con la naturaleza de las mismas, y eso también los condena a una situación de bloqueo. El nuevo plan va a plantear una propuesta de cambio para estas dos zonas, de manera que se contemple un desarrollo coherente y ajustado a las necesidades reales.

-¿En qué sentido se orienta esa propuesta de cambio?

-En Pruvia se ha detectado una importante actividad económica implantada a lo largo de la AS-381, que se ha ido asentando sin un orden coherente y que, además se ha ido mezclando con zona residencial. Con el nuevo plan, lo que pretendemos es consolidar esas actividades que ya existen, dándoles una categoría de suelo acorde a las actividades económicas que realizan. Esto permite consolidar las actividades que ya están y facilitar que puedan crecer, y además promueve que en su entorno se puedan asentar nuevas actividades económicas del mismo tipo, y que a la vez obtengamos los terrenos necesarios para articular correctamente el tráfico rodado, y conectar peatonalmente los dos márgenes de la carretera. Como decía antes, el objetivo es ordenar lo existente, evitar las parálisis de determinadas zonas y dar cierta coherencia territorial a determinados espacios. Donde ya hay vivienda, como en La Bérvola, poder atraer más vivienda, y donde hay actividad económica implantada como en Pruvia, poder atraer más actividad económica. Siempre con orden y obteniendo un beneficio para los vecinos de la zona.

-Otra de las cuestiones que se destaca siempre es la necesidad de ampliar las posibilidades de desarrollo de los núcleos rurales.

-La verdadera apuesta por el medio rural pasa por diversificar actividades. No se trata solo de regular la vivienda, sino de pensar en qué es lo que necesitan los núcleos rurales y que las viviendas que están en la zona rural puedan tener acceso a servicios mínimos públicos y privados. Se trata en definitiva de flexibilizar los usos de forma que, además de ser atractivo para vivir, sea atractivo para implantar actividades que a su vez hagan el efecto llamada y contribuyan a asentar población.

-¿Qué núcleos se van a revisar o tienen más opciones de crecer?

-En la zona rural se está haciendo un trabajo de redelimitación de los núcleos. La idea es que haya más suelo clasificado como suelo de núcleo rural. Esto no significa que todos los núcleos vayan a crecer, o que una parroquia vaya a crecer más que otra, sino que lo que crece es el suelo de núcleo rural, y a partir de ahí, el objetivo es mejorar las condiciones. Por ejemplo, que deje de existir una exigencia de parcela mínima a efectos de edificar. La ley exige un mínimo para parcelar, pero no para edificar, y esa es una de las medidas que se está estudiando cómo articular para incorporarla al plan. La zona rural no debe tratarse como algo residual de lo urbano, y por eso el empeño en dotarla de servicios y crear itinerarios peatonales y ciclistas que puedan conectar a los núcleos.

-También se va a abordar la situación de Posada y Lugo en lo que respecta a zonas edificables que no se desarrollaron hasta ahora.

-Todas las zonas que no se edificaron hasta ahora van a ser objeto de replanteo, pero no hay proyectado un crecimiento como tal porque el suelo urbano que ya está desarrollado podría asumir el aumento de población que se prevé. Hay que tener en cuenta que en Lugo por ejemplo, la zona de Salamarca ya está urbanizada pero no se ha edificado, y también hay una previsión de urbanización en el entorno de la Casa de Cultura, con una edificabilidad de vivienda bastante elevada. Solo esas dos zonas ya podrían absorber las previsiones de crecimiento demográfico que hay para Llanera. En Posada ocurre lo mismo. No hay una previsión de más crecimiento, sino que lo que se van a realizar son esas "operaciones de bordes", fundamentalmente en la zona oeste de Posada. En Posada, sí habría un cambio sustancial en el momento en que se ejecutase la Variante.

-Sacar el tráfico pesado de Posada es un objetivo desde hace décadas. Pero la obra no llega. ¿Se desarrolla el Plan General con la previsión de que se logre esa variante?

-No, si llega habrá que hacer una modificación, pero ahora mismo no tiene sentido plantear una ordenación como si el tráfico no estuviera. Si la Variante fuera una realidad a corto plazo, se habría replanteado una operación de regeneración urbana, con opciones como que la avenida principal pasase a ser una vía en la que coexistiera tráfico rodado y peatonal, con aceras más anchas e incluso una mediana peatonal. Está claro que el planteamiento habría sido muy distinto, pero el hecho de que la carretera atraviese por el medio de núcleo urbano es determinante a la hora de poder plantear cualquier cambio.

-La movilidad es un aspecto muy relevante en el plan, al plantearse la idea de que todos los núcleos de población puedan estar comunicados con servicios básicos en un plazo de tiempo limitado. Explique esta medida.

-La medida no es tanto implantar las propias infraestructuras de movilidad, sino plantear unas directrices de por dónde organizar itinerarios en base a donde se va a habilitar el suelo para dotaciones como servicios, equipamientos y zonas verdes.

-Va a haber un nuevo polígono en Pando. Se plantea como un enclave estratégico.

-Sí, sin duda. Pando tiene una relevancia estratégica en el planteamiento del plan porque, por un lado, se entiende como una nueva área industrial con una ubicación privilegiada que va a permitir llevar a cabo operaciones de enlace entre lo urbano-residencial y lo urbano-industrial, y por otro, porque es un eje fundamental para el área central de Asturias, no solo para Llanera. Hay que tener en cuenta que, en su día, Pando ya se pensó como el lugar idóneo para la ZALIA, por sus conexiones y posición estratégica. Esas potencialidades no solo se han mantenido, sino que se han mejorado.

-¿Llanera necesita más suelo industrial?

-La realidad es que todos los suelos industriales de Llanera tienen posibilidad de crecimiento. Asipo tiene una bolsa de suelo urbanizable que no se ha desarrollado y con Silvota ocurre lo mismo. Esas bolsas hay que urbanizarlas. La ley permite el desarrollo de los suelos de tres maneras diferentes: una exclusivamente gestionada por la Administración, una segunda intermedia por cooperación y una última de iniciativa privada. En Llanera, las actuaciones están previstas por el sistema de compensación, por lo tanto, si no hay promoción privada, no se desarrolla. Ahí reside el cambio que plantea el plan, que en aquellos escenarios estratégicos que tienen que desarrollarse, sea la Administración quien actúe de forma proactiva. La iniciativa será municipal con todas las garantías para los particulares .

Suscríbete para seguir leyendo