Explosivos, detonadores y mechas bajo control: así es el software hecho en Llanera que revisa cómo se mueven las cargas por España

Un registro de todos los movimientos que realiza un explosivo, desde que sale de la fábrica hasta que llega a su uso. El sistema tecnológico que se utiliza para seguir la trazabilidad del producto en el 80 por ciento de las empresas de ingeniería y obra civil y minería a nivel nacional está desarrollado íntegramente en Llanera. Concretamente, por la empresa Civilnova Solutions, ubicada en el Parque Tecnológico de Asturias, uno de los espacios de Asturias con mayor concentración de firmas punteras en innovación y de base tecnológica.

"CkBlast es una solución pensada y desarrollada por personal del sector para personal del sector. Una aplicación que entiende a los clientes desde el minuto uno y con un equipo de soporte dispuesto a ayudar e implementar mejoras para facilitar el trabajo y con amplios conocimientos en la normativa que afecta al explosivo civil", explica Álvaro Casado, uno de los fundadores de la empresa, junto con Jorge Vigil, Miguel García y Hernán Vigil.

Los cuatro decidieron fundar la compañía en 2013 con el objetivo de "desarrollar una pequeña plataforma genérica, Civilworks Web Services (CWS) que después pudiéramos ir adaptando a diferentes ámbitos de la obra civil”, recuerda Casado. A partir de ahí, se fue implementando hasta contar actualmente con cuatro aplicaciones diferentes aplicadas a la trazabilidad de explosivos (CKBlast), gestión de puentes y estructuras (Aura), campañas de geotecnia (Geolab) y gestión de flotas (Minetrack). Lo que comenzó como "una pequeña plataforma", se convirtió en una herramienta que les llevó a desarrollar proyectos en países como Australia, Malasia, Qatar, Eslovenia, México y Portugal.

"Tras los atentados del 11M se aprobó una normativa a nivel europeo, mediante la cual se exigió controlar la trazabilidad del explosivo. De esta manera, hay que registrar, desde que sale de la fábrica, todo el personal que ha trabajado con él, cuándo llega a la mina, la cantera, el túnel… O su destino final. Y todo ese seguimiento se hace con nuestra plataforma", explica Álvaro Casado. Además, señala que "las normas que existen en España son las más restrictivas a nivel internacional".

Hasta hoy, la aplicación CkBlast lleva trazadas "alrededor de 190.000 toneladas de explosivo, 13 millones de detonadores y otros tantos de metros de cordón detonante y mechas, sobre 2 millones de multiplicadores y unas 8.000 cargas lineales y otros artículos explosivos", detalla el fundador de Civilnova Solutions.

Otro de los ámbitos en los que Civilnova ha acumulado mucha experiencia es en la monitorización de taludes: "Llevamos más de seis años colaborando con una multinacional española TIPSA, trabajando en un proyecto de gestión de taludes en las autovías de Guipúzcoa". Para elaborar esta iniciativa, la plataforma base (CWS) hizo una adaptación que se transformó en la aplicación denominada Aura. A través de ella se hace un inventario de los taludes existentes en una zona determinada, para, en una segunda fase, "hacer una serie de inspecciones y recoger toda la información, incluida la monitorización y la medición en la plataforma". Esto permite, por un lado, "que los responsables puedan detectar el riesgo de desprendimiento antes de que ocurra, a través de alarmas, y tomar las decisiones oportunas antes de que ocurra y, además, enfocar la inversión y priorizar qué zonas pueden necesitar un mayor mantenimiento o una mayor urgencia de actuación".

Actualmente, Cilvilnova está compuesto por un equipo de once personas entre los que se encuentran informáticos e ingenieros de minas, algunos con doble titulación, además de un formador que ofrece cursos sobre explosivos, no solo en su sede de Llanera, sino allí donde se le solicite. Su intención es "seguir creciendo siempre", apuntan sus responsables. "Entendemos al cliente porque estamos especializados en el tema. Al estar todo desarrollado por nosotros, no dependemos de terceros y nos permite llevar a cabo los proyectos y las mejoras en las aplicaciones de forma muy rápida, así como solucionar cualquier tipo de inconveniente o necesidad adicional del usuario", concluye Álvaro Casado.