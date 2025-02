Lara Rodríguez lleva sobre ruedas al club Llanelux: «Somos una gran familia»

La vida de Lara Rodríguez ha transcurrido casi sobre ruedas y, desde hace ya bastantes años, está entregada a que muchos otros jóvenes amen el deporte que a ella le conquistó: el patinaje artístico. Vecina de Posada de Llanera, es la responsable que de decenas de niñas (aunque también algún niño) hayan seguido su senda para convertirse en expertas del arte sobre patines. «Llevo en este mundo toda la vida, empecé con nueve añinos en una escuela que se creó en Llanera . Duró muy poco, pero mi hermana y yo fuimos reclutadas por un club de Oviedo en una exhibición y seguimos entrenando gracias a eso», explica rodeada de jóvenes deportistas.

Con apenas 16 años Lara comenzó a ayudar a su entrenador, y el siguiente paso fue crear una escuela propia en Llanera para transmitir su pasión a los pequeños que desearan seguir sus pasos. También por una idea con cierto romanticismo, porque «me daba pena que aquí en mi concejo no hubiera un espacio para entrenar; cuando era pequeña me hubiera gustado que mis amigas me vieran, pero tenía que ir a Oviedo y era complicado», señala.

Lara compitió a nivel nacional y fue campeona de Asturias durante varios años, y como además es maestra de Infantil y le encantan los niños, enseguida tuvo claro que había que dar la oportunidad a los llanerenses de iniciarse en un deporte que le ha dado muchas alegrías. «Adoraba el patinaje, y al ayudar a mi entrenador me sentí muy feliz y realizada. Poner en marcha mi propia escuela fue un sueño y fui creciendo cada vez más, casi sin querer», sostiene entre entrenamiento y entrenamiento.

La escuela tuvo tanto éxito que en el 2013 se creó el Club Patín Llanelux, porque «teníamos una niña que daba la talla para ir al Campeonato de Asturias, y por eso me lancé a ponerlo en marcha». Fue otro gran acierto, con una cantera enorme y con dos niñas que compiten desde su creación y siguen a día de hoy en el equipo: Noemí Covadonga Pérez Nieto y María Martínez Lobeto.

Lara Rodríguez lleva sobre ruedas al Llanelux: «Somos una gran familia»

La aventura emprendida por Lara ha ido «rodada», pero no ha estado exenta de dificultades. «Como no teníamos pista en Llanera estábamos estancadas, fue una lucha de muchos años, de no tirar la toalla. Tenía patinadores convocados por la Federación Asturiana y se me iban en cuanto tenían un nivel, por las dificultades para entrenar», recuerda Rodríguez. La pista del IES de Posada «es muy pequeña y no nos permitía desarrollar el potencial; éramos una escuela muy pequeña que no acababa de despegar». Pero el año pasado todo cambió gracias a la intervención municipal para acondicionar la pista del polideportivo de Lugo con tarima. «Ha sido un regalo, estamos encantadas porque ahora tenemos el espacio ideal, y lo que queremos precisamente es conseguir más horas. Hay plazas libres y queremos seguir creciendo», asegura la entrenadora.

Para ello cuenta con muchísimas niñas dispuestas a darlo todo: 46 en el equipo, entre las que sólo hay un niño «y me encantaría que hubiera más». Además, Lara da clase este curso en la escuela de patinaje del colegio de Posada y en la del cole de Lugo, que suman un total de otros 24 patinadores.

Son la cantera de un concejo entregado este deporte, con gente nueva que se suma sin parar con cada exhibición y evento que se organiza. Poder contar con una pista ha sido la clave para dar clase en los colegios y sumar nuevas incorporaciones al club. «Estábamos creciendo y no tenía dónde meter a las patinadoras, con el riesgo de que se me fueran a otros clubes», indica, así que disponer del polideportivo de Lugo desde el pasado mes de septiembre ha sido un balón de oxígeno que les ha dado alas. «Si tuviera más horas, más me movería para intentar captar a más gente», asegura con una sonrisa.

Entre saltos, piruetas, giros y coreografías, las deportistas llanerenses entrenan a diario divididas en varios grupos, compiten a nivel regional y ya han salido fuera de la comunidad a disputar trofeos como invitadas. Sólo es cuestión de tiempo que sigan compitiendo fuera, ahora que cuentan con pista propia.

Las alumnas más jóvenes de Lara tienen entre 4 y 5 años, y la mayor tiene 22, con la carrera universitaria ya acabada. A todas ellas las une el amor por una disciplina que «es individual, pero somos una gran familia». «A la pista salen de una en una y cada una hace su ejercicio, pero siempre intento que se conozcan entre ellas», sostiene la entrenadora, con varios objetivos en mente: «Seguir cogiendo horas de entrenamiento y formación para continuar compitiendo, porque capacidad hay, tenemos mucha motivación y estamos dispuestas a todo».

El próximo fin de semana compiten en la primera fase regional de los niveles oro y plata y el 26 de abril organizan el quinto trofeo del club con participantes de otras comunidades. En verano tendrán un campamento con entrenamientos y actividades de ocio, y seguirán colaborando en fiestas y cabalgatas del concejo con la ayuda de las familias, además de organizar jornadas de tecnificación con la presencia de campeones que enseñan a las niñas. Una muestra de que el patinaje, en Llanera, marcha sobre ruedas.