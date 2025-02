La casa ecológica de Sara Fernández y Javier González en Llanera: "Estamos cumpliendo nuestro sueño"

Sara Fernández y Javier González aterrizaron en Asturias hace nueve años provenientes de Torrelavega (Cantabria). Por aquel entonces, ella trabajaba como coordinadora de centros cívicos y él acababa de terminar la carrera de veterinaria en Lugo (Galicia). "Nos conocimos en una protectora y a él le hicieron una oferta de trabajo que, con los estudios recién terminados y sin ninguna experiencia, era una gran oportunidad", recuerda. Su primera parada fue Cudillero, pero el destino y su proyecto de vida les llevaron a La Granda, en la parroquia de Santa Cruz de Llanera, donde están construyendo una vivienda ecológica cuyas paredes están elaboradas de paja.

El objetivo, indican, es "cuidar el medio ambiente, que es el planeta que vamos a vivir nosotros y nuestra hija por lo que intentamos generar el menor impacto posible y vivir de una manera autosuficiente". Una de las condiciones indispensables para el matrimonio desde que llegaron al Principado era buscar una casa, con terreno, donde vivir. Sin embargo, "las que encontramos y donde vivimos desde que llegamos siempre tenían alguna pega y, además, con la pandemia, los precios de alquiler se dispararon". Así que se dieron cuenta de que "adquirir una finca y construir nosotros mismos nuestra propia vivienda, a nuestro gusto, era la opción más económica".

Llegaron a Llanera un poco por casualidad. "Las premisas eran que estuviera cerca del trabajo y las condiciones del terreno y este cumplía todo lo que buscábamos". Además, añaden, que "Llanera nos gusta porque, a pesar de ser una zona más rural que urbana, tiene muchos servicios y está muy viva".

El primer proyecto que elaboraron Sara Fernández y Javier González consistía en una casa de madera, pero "los precios en los materiales de construcción empezaron a subir y se nos salía del presupuesto". Así que hicieron una modificación y optaron por construir su futura casa, con sus propias manos, usando madera y paja. Estuvieron formándose en Castilla y León, Cantabria, País Vasco y en un centro de permacultura en Las Regueras. "Consiste en el diseño de sistemas humanos, vamos a decir, de todo lo que nos rodea, que sea sostenible, que sea local, que tenga la menor huella ecológica negativa posible, que tenga un impacto positivo y que sea algo duradero".

Hay varias técnicas, pero "nosotros hemos optado, teniendo en cuenta el clima asturiano, por hacerlo a través de una estructura de madera, que es la que soporta el tejado, y a continuación construyendo los muros a través del relleno con la paja de las paredes, colocadas a presión". La parte más importante es el recubrimiento, que se hará con cal y tierra. De esta manera, "conseguimos que sean impermeables y transpirables, para que no haya condensación de humedad en su interior".

Fernández y González eligieron este tipo de material porque "da confort y una eficiencia energética muy superior a lo que se requiere, algo que se resume también en salud y en economía". En este sentido, apuntan que "gracias a la orientación de la vivienda, hacia el sur, absorbe mucho el calor durante el verano y tenemos previsto ahorrar de un 50 a un 70% en calefacción". De hecho, aseguran que "la calefacción consiste en una estufa de leña que es posible que no tengamos que usar".

La primera vez que el matrimonio comentó a sus amigos y familiares su idea de construirse una casa a base de paja, los tacharon casi de locos. "Hasta hace poco, nos decían que si no sería mejor una prefabricada o que nos iba a salir mal". Sin embargo, "era nuestro sueño y, hemos tardado, pero lo hemos conseguido". Destacan, además, que "es muy satisfactorio construirla tú mismo, porque sabes cómo está hecho y que lo has hecho con cariño". Y una de las ventajas es que "si algo se estropea, sabemos arreglarlo y no dependemos de terceros". Su proyecto de futuro lo completan una huerta, treinta árboles frutales y "un estanque para canalizar las aguas", dentro de una finca que tiene una extensión de alrededor de 3.000 metros cuadrados.

Comenzaron a construir su vivienda en julio de 2024 y, actualmente, se encuentran, a través de una empresa, colocando el tejado y las más de 400 balas de paja que conformarán sus paredes. El próximo paso será el recubrimiento de las paredes que comenzará en primavera, por cuestiones de clima. "Esperamos poder instalarnos aquí a finales de este año", indican.

Una de las cuestiones más importantes, sobre todo para Sara Fernández, es el nombre que le pondrán a su casa. "Se llamará 'El Vergel', porque así se llamaba la casa que mi madre, que falleció hace diez años, tenía en Suances (Cantabria) y donde pasábamos el verano toda la familia junta".

Sara Fernández, Javier González y su hija Juana, han llegado a La Granda no solo para construir su proyecto de futuro, sino con la idea clara y firme de hacer comunidad. De hecho, al poco de comprar la finca se hicieron socios de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera. "Queremos formar parte activa del pueblo y aportar nuestras ideas, además de ofrecerle a nuestra pequeña un entorno muy especial en el que desarrollarse, echar raíces y establecer vínculos", concluyen.