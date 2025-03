El arte trajo a Kinga Wozniak de Polonia a Llanera a través de mil paisajes

El arte y el amor han llevado a la polaca Kinga Wozniak a representar el mundo y la naturaleza desde una mirada llanerense. Casada con Antonio Muñiz, vecino de adopción de Soto de Llanera, expone estos días en la Casa de la Cultura de Posada una colección de acuarelas con las que reflexiona sobre la prisa, la urgencia de hacer fotos a todo lo que capta el ojo del viajero sin llegar a profundizar en el detalle. Un trabajo intimista con el que busca hacerse un hueco en Asturias y con el que disfruta rodeada de "las vacas, los burros y los prados, que es lo que me gusta y me inspira en nuevos proyectos".

Hasta llegar al verde de Asturias ha pasado por un intenso periplo vital. Primero conoció a su marido en Londres, donde ambos trabajaban; después se trasladaron a su tierra natal de Polonia y, finalmente, recalaron en Luanco, con visitas continuas a Llanera para ir a casa de los suegros , que llevan más de media vida en Soto. De paso, también para exponer en el municipio, donde su obra ha sido muy bien acogida por el público.

La pandemia del covid los encontró en Polonia con dos niños pequeños, con Kinga terminando Bellas Artes en la Universidad y con las complicaciones derivadas de las restricciones para el trabajo de Antonio en una compañía de reclamaciones a aerolíneas. De manera que emprendieron el camino de vuelta a Asturias, porque "aquí era más fácil ahorrar", y para reencauzarse también en esa nueva normalidad a través del arte.

"Pinto desde niña, mi padre también es artista, escultor. Hace miniaturas de edificios para las colmenas de sus abejas, réplicas de palacios muy bonitas que llaman mucho la atención en Polonia", señala la pintora, con un abuelo polaco que también se desenvuelve entre pinceles.

Kinga se dedica principalmente a la acuarela porque "es la técnica que más me gusta". "No puedes controlarla, pintas lo que sientes en cada momento, sin pensar. Con el óleo necesito controlar lo que pinto y puedo corregir, pero con acuarela no hay marcha atrás, es mucho más natural", explica, rodeada de varias de sus obras que han estado colgadas en Posada en la última quincena.

"Con el paso de los años mi estilo va cambiando, antes era más caótica y más impresionista, y después, en la Universidad, durante cinco años, cambié hacia un estilo más limpio. No estoy segura de si eso es bueno porque mata un poco la expresión", bromea. Porque, al final, según indica, "lo importante en el arte es hacer lo que a ti te gusta y con lo que más disfrutas, no lo que los demás te dicen que es correcto".

Kinga, nacida a unos cien kilómetros al sur de Varsovia, suma tres exposiciones individuales de su obra: dos en Asturias (una de ellas en la biblioteca de Lugo de Llanera) y otra en Polonia, junto con varias muestras colectivas. El año pasado, además, tuvo la oportunidad de disfrutar de una residencia artística en Turquía, "con la ocasión de aprender en un entorno muy creativo con personas de todo el mundo", y con el paisaje como uno de sus temas favoritos.

Ahora mismo, también está trabajando en la incorporación de otros temas a sus creaciones, porque "el talento es sólo el medio para llegar a las ideas". En Polonia elaboraba mosaicos con cáscaras de pistacho para "mostrar cómo cambia la óptica, reflexionar sobre si trata sólo de basura o de un medio para hacer arte". "Quiero enseñar que la basura puede ser también algo bonito si se le da un tratamiento artístico", relata Kinga, que procura imprimir un mensaje a sus trabajos.

Un ejemplo es su última muestra en Llanera, con numerosos paisajes captados por su ojo durante viajes. "Si haces fotos el cerebro no se acuerda de los sitios que has visto, porque sabe que los puedes volver a ver en las fotografías, pero a mi me gustan los detalles, y cuando veo algo bonito y lo pinto, puedo recrearme en ellos: desde una lámpara hasta los cables del tendido eléctrico", explica sobre su exposición en Posada, una colección de paisajes en tránsito, de pinceladas de espacios y sitios en las que no aparecen figuras humanas. "Estoy muy cerca de la naturaleza", asegura con una sonrisa.

Entre obra y obra, la artista está poniendo también en marcha un estudio para dar clases de pintura en Luanco, para niños y adultos, con una parte de galería destinada a "ayudar a los nuevos creadores a mostrar sus trabajos". "Exponer es muy difícil, hay que esperar mucho tiempo en ocasiones para hacerlo", reconoce. Su intención también es llevar a sus creaciones un punto de vista ecológico, "para transmitir un mensaje al que iré dando forma con diferentes materiales".

Un universo creativo en el que Llanera tiene un peso sentimental importante, teñido de naturaleza y con vocación de crecer desde una mirada llena de sentimiento.