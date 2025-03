Miguel Calleja: "Lugo de Llanera es una parroquia excepcionalmente bien documentada"

La segunda sesión del ciclo de conferencias "Lucus Asturum. Metrópoli y cabeça de Asturias. Notas históricas y arqueología" en el Real Instituto de Estudios Asturianos se centró en la memoria social y registro documental de enclave en la Edad Media: de los textos cronísticos a los documentos notariales. Miguel Calleja, profesor titular de ciencias y técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo, disertó sobre lo que aportan los textos para conocimiento de ese pasado.

Hizo Calleja un repaso de los textos medievales "que hablan, o que no hablan, de Lucus Asturum, tratando de comprender las distintas visiones que dan esos textos y cómo podemos encajar eso en nuestra comprensión de lo que fue en la antigüedad y de lo que quedaba en el momento en que los textos se adaptaban en época medieval".

Primero se centró en los históricos, en los cronísticos, en los que tienen intención, y seguramente son esos los que distorsionaron un poco más la visión del pasado de Lucus, porque hay una historia recurrente que dice que el rey de los vándalos había fundado una ciudad y establecido un obispado. Eso durante siglos generó la sorpresa en quienes lo leían, también la incredulidad ante la falta de evidencias de que hubiese algo similar, y finalmente una crítica muy acerada, que rechazaba aquello como una burda falsificación".

Sobre esa base fue repasando Calleja "qué se dijo y qué no, quiénes hablaron y quiénes no hablaron de Lucus en las crónicas medievales. Y la primera evidencia es que las crónicas del siglo IX, las conocidas ‘Crónicas Asturianas’, no dicen ni palabra de esta cuestión. Es decir, quienes están empeñados en el mundo urbano y la creación de la ciudad y el papel de los reyes como fundadores y restauradores no se ocupan, no existe para ellos esa evidencia de lo que pudo haber habido en Lucus Asturum".

La conclusión es que "no forma parte de su mundo. Es una crónica de una dinastía regia y en ese momento no hay ningún centro de poder ni ninguna organización territorial en torno al viejo Lucus".

Vio que los vocablos que se utilizan para referirse a Lucus Asturum son "los clásicos de las ciudades. Ciudad, antigüedad, legitimación, muros. ¿Por qué entonces entre los cientos de iglesias de las que se habla en el Liber Testamentorum se elige la de Lucus para esa leyenda fundacional?"

Calleja hizo un recorrido por los documentos de archivo, "ahí, a diferencia de las ‘Crónicas’, ya no son intencionales. Ya tienes documentos de aplicación de derecho que episódicamente te cuentan algo de la zona y de ese algo vamos sacando detalles y evidencia de vestigios que estaban todavía presentes. En el siglo XI hay ya tres documentos que te hablan de que ahí había una civitas, una ciudad. En alguno de ellos se habla de ciudad antiquísima, en otro se habla de ciudad en tiempos remotos. Y los autores de esos textos ya no son gente de la Catedral que tenga interés en crear una leyenda propia, sino personas que tienen un conocimiento y una evidencia y una referencia de que allí había algo que estaba muy visible".

Decenas de documentos hablan de la parroquia de Lugo de Llanera entre los siglos XII y XIV. "Una parroquia excepcionalmente bien documentada, en la que incluso tenemos un inventario de las adquisiciones que tuvo esa iglesia a lo largo de prácticamente dos siglos. Lo curioso de ese inventario es que te está hablando de gente de la zona que hacía donaciones piadosas".