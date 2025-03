Borja García, el niño mago que admira a Houdini: "La clave es practicar mucho"

Sale al escenario y se hace el silencio, mientras se desenvuelve entre el público invitando a cortar la baraja, coger una carta, hacerla desaparecer y encontrarla milagrosamente de nuevo entre una salva de aplausos. El pequeño Borja García Miranda, natural de Arlós (Llanera), tiene sólo 10 años, pero es ya todo un profesional de la magia y apunta muy alto.

"Cuando era pequeño fui a ver al Mago Pop, y me encantó. Ahí decidí que quería ser como él", reconoce con desparpajo. Le gustaron tanto los trucos que en aquel mismo espectáculo le compraron una caja de magia y empezó a practicar para ser un grande entre los grandes. No es fácil, porque estudia quinto curso de Primaria en el colegio de Meres (Siero), y los días se le hacen pequeños. "Aquí en Asturias no hay nada para estudiar magia de forma presencial, así que estudio online, hago cursos y le dedico mucho tiempo. Llego a casa, hago los deberes y me pongo con la magia", relata "Borjini", su nombre artístico tomado de su admirado Houdini, "el mejor escapista de todos los tiempos", afirma.

Tal es su afición que siempre lleva encima una baraja de cartas. "La tengo al lado de la cama y cuando me levanto para ir al cole, lo primero que hago es comprobar que la llevo conmigo", asegura. Le da buen uso: "Les hago trucos a mis compañeros y hasta al director del colegio, están todos alucinados".

Por ahora está entregado a la cartomagia, pero también practica con monedas. "Las teletransporto, es muy complicado pero la clave está en dedicarle muchas horas y practicar mucho", asegura el joven artista, que incluso se graba en vídeo para poder verse y mejorar su técnica: "Le dedico muchas horas, una al día como mínimo, todos los días, y si puedo, más".

No en vano tiene claro que quiere ser un mago profesional, como sus admirados "Luis Piedrahita, Jandro, José Armas, Jorge Blass, y David Copperfield, claro". Su habitación es de hecho un santuario con cartas firmadas por casi todos ellos, llena de elementos mágicos y todo el arsenal que se necesita para dejar a la gente con la boca abierta. Como hace unos días en el centro social de Arlós, donde ofreció un espectáculo para sus vecinos coincidiendo con el Antroxu. O en el bar Plaza,de Posada, donde actuó la semana pasada en una sesión que gestionó él mismo.

"Preparé el guion, los carteles y fui al bar a proponerlo, salió muy bien", asegura. Y eso que de pequeño "era un crío supertímido, no se atrevía casi a hablar pero la magia le ha ayudado mucho, ahora no tiene miedo a nada", asevera su madre, Eli, una de sus mayores fans en una familia en la que "nadie tenía afición por esto, es cosa de Borja".

Su familia es todo un apoyo, porque "me animan a seguir y vamos a todos los espectáculos que podemos, hasta a Madrid", pero "están un poco cansados, los tengo aburridos con mis trucos" afirma entre carcajadas. Navidad, final de curso, Carnaval o Halloween son algunas de las fechas en las que ya ha actuado, con montajes de "unos doce trucos" que van cambiando, porque Borjini trabaja duro para mejorar cada día. Y ya cuenta con un público entregado que "me anima a ir a ‘Got Talent’ pero la familia parece que no está por la labor, a ver si les insisto", bromea el mago.

Su truco más complicado es uno en el que "el espectador coge una carta, la firma, la pone en la baraja, y yo de repente la saco y… ¡está firmada!". Un número de éxito del que no puede desvelar el truco, con el sueño de llegar algún día a "hacer desaparecer una persona, eso sí que es una pasada".

Y entretanto, sigue con sus estudios de Primaria, de alemán, inglés y francés y también hace natación. "Hay días que no me dan para más", sostiene, porque la magia también tiene su espacio preferente a diario. "Siempre estoy pensando en ella", cuenta Borjini, que, consciente también de que vivir del espectáculo es complicado, quiere ir la Universidad para ser informático. Las matemáticas son su asignatura favorita, en estrecha relación con el mundo mágico. Un espacio en el que se desenvuelve como pez en el agua, y donde pase lo que pase, ya es un gran artista merecedor de ovación.