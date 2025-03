"Todo un paisano de los pies a la cabeza": así es la guía sobre igualdad y contra el machismo que presenta Llanera por el 8M

La Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acogió la presentación de la guía ‘Todo un paisano de los pies a la cabeza’, en un acto organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. La guía, que busca fomentar la reflexión sobre la igualdad de género desde la perspectiva masculina, fue presentada por María José Azcáriz, psicóloga y dinamizadora de un taller de consultoría de género también organizado por el Ayuntamiento. El evento reunió a vecinos y vecinas interesados en debatir sobre los roles de género y la importancia de romper con los estereotipos que perpetúan desigualdades. La concejala de Igualdad, Montserrat Alonso, destaca sobre esta guía que "la igualdad es cosa de todos, de hombres y mujeres", enfatizando la necesidad de sensibilizar a toda la sociedad sobre esta cuestión.

Durante su intervención, María José Azcáriz explicó el significado del título de la guía, destacando el doble juego de palabras que busca resignificar una expresión tradicional. "El título es llamativo, tiene un doble juego, del que no quiero adelantar mucho, pero sí que no me resisto a decir que es una intención de darle un nuevo sentido a la tradicional y arcaica frase de un paisano de los pies a la cabez’. Todo un paisano ahora es otra cosa, tiene otras connotaciones", afirmó Azcáriz.

Además, la psicóloga quiso destacar la importancia de que la guía no se convierta en un documento más que se archiva sin uso, sino que sirva como herramienta práctica para la reflexión personal. "Esta guía se trata de que sea un documento vivo, útil, que llegue a las personas y genere debate. Más que llamarla guía, me gusta llamarla agenda de trabajo personal, donde cada uno puede completar sus reflexiones con la seguridad de que es un documento privado", explicó.

Azcáriz también agradeció la colaboración del Taller de Empleo de Diseño Gráfico de Llanera, cuyos alumnos participaron en la creación del diseño visual de la guía. "El diseño ha sido realizado por el Taller de Empleo de este año, y nos encantó la propuesta tan visual que presentaron. Hemos recibido comentarios sobre lo bien que se ve la letra y lo accesible que es el formato, así que quiero dar las gracias a todo el alumnado y a Arantxa, la directora del proyecto", añadió.

La guía no solo expone comportamientos que contribuyen a eliminar desigualdades, sino que también incluye una actividad final para promover la reflexión sobre los micromachismos. "Queremos que se entienda que la igualdad no es solo un tema de mujeres, sino un compromiso colectivo", subrayó Alonso. Con este acto, el Ayuntamiento de Llanera refuerza su apuesta por la concienciación y la educación en igualdad, sumando iniciativas en el marco del 8M que fomentan un cambio social necesario para lograr una sociedad más justa y equitativa.