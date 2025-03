Ramón Rodríguez señala 17 monumentos que requieren de una intervención urgente en Llanera

El patrimonio histórico y artístico del concejo de Llanera es vasto y de gran interés, con elementos muy bien conservados y otros que merecen una intervención urgente. De todos ellos dio ayer buena cuenta el director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) Ramón Rodríguez, en la primera charla del ciclo "Parroquia de Posada de Llanera- Sociedad".

Unos encuentros estrenados en la Casa de la Cultura de Posada con notable éxito de público, y que como explicó su impulsor, el párroco José Julio Velasco, nacen con la vocación de tender puentes y abordar cuestiones de interés para todos los llanerenses y con la idea de que "se conviertan en un encuentro que se celebre anualmente".

Velasco subrayó el "honor" de contar con Ramón Rodríguez como primer conferenciante, una persona "siempre presta a arrimar el hombro por su Llanera del alma; eres profeta en tu tierra", apuntó antes de dar inicio a una intervención trufada de referencias a todos y cada uno de los tesoros culturales del municipio.

Rodríguez alabó las infraestructuras culturales "como las casas de la cultura y las bibliotecas" de Llanera, antes pasar a hablar del patrimonio local, empezando por las excavaciones de Lucus Asturum. Un yacimiento que está próximo a ser declarado Bien de Interés Cultural y que año tras año da cuenta del excepcional pasado romano del concejo.

Rodríguez ahondó en algunas de las joyas arquitectónicas del concejo, como la iglesia románica de Arlós, con sus muestras de decoración escultórica en la portada, arco del triunfo y ábside, o la de Villardeveyo, "el único templo que todavía conserva la planta prerrománica primitiva, sobre la que s se hizo después la modificación de finales del siglo XIX".

Y quiso denunciar el director del RIDEA la situación de "una serie de monumentos, un total de 17, que necesitan una intervención urgente". Sobre todo "la Torre de Pruvia, un edificio del siglo XVII que está en muy malas condiciones y me gustaría mucho que se reparara; de hecho la iglesia de Pruvia es la capilla de los Rodríguez de Pruvia y González de Candamo, propietarios originales de la casa".

La capilla panteón de La Ponte de Cayés fue otro de los elementos patrimoniales a los que se refirió Ramón Rodríguez para demandar "una remodelación urgente". En su interior, de estilo barroco, se conservan varias sepulturas en muy mal estado de conservación, entre restos de un derrumbe. Y del mismo modo, "el palacio de Villanueva, donde fue mucho lo que se hizo para que no cayera y es mucho lo que hay que hacer para restaurarlo de verdad".

Público asistente a la charla ayer en Posada. | L. P.

A estos elementos sumó "sitios desgraciadamente casi desaparecidos, como el palacio de Cañe, en Tuernes el Grande, casi destruido, y la casa de la Bérvola, entre Posada y Lugo".

Durante la charla repasó igualmente la arquitectura tradicional: los molinos, las fuentes y las casas mariñanas, "con un ejemplo de abandono en San Cucao, con una edificación que está cayendo y merece una recuperación".

Rodríguez finalizó con dos propuestas de calado:. En primer lugar, "la creación de un archivo municipal de Llanera, porque ahora mismo la documentación está depositada en la nave municipal de Ables y se necesitaría un nuevo espacio más accesible a todo el mundo, como se está haciendo en buena parte de los Ayuntamientos de Asturias".

Y además, "pido la creación de una asociación cultural potente que cubriese todo el concejo para defender el patrimonio, las tradiciones y la historia de Llanera, y que además se hiciera cargo de la revista Cartafueyos". "Entiendo que no debe estar en manos de una persona particular como soy yo, por razones evidentes, no es bueno. Debería ser de una asociación que me gustaría muchísimo que se creara y en la que yo no quiero tener absolutamente ningún protagonismo, ya soy un señor con muchas ocupaciones y con bastantes años", bromeó.

La próxima charla del ciclo tendrá lugar el próximo jueves día 20 de marzo, a cargo de la doctora Mabel Soto, quien hablará de la prevención del infarto de miocardio y de la muerte cardiaca. Y el día 27 cerrará los encuentros el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, con la ponencia "La iglesia en una sociedad plural, una voz incómoda y necesaria". Ambas actividades tendrán lugar en la Casa de la Cultura de Posada, a las 18.45 horas, con la misión de seguir aportando puntos de vista interesantes sobre diferentes cuestiones para todos los vecinos.