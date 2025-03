Fonso Les Regueres custodia en Posada la mejor tradición de la gaita asturiana

De Fonso Les Regueres se pueden decir muchas cosas. Como que Fonso Fernández, su nombre más allá del mundo artístico, nació efectivamente en el concejo de Las Regueras, pero hizo toda su vida en el de Llanera. En el municipio se inició en el mundo del folclore, de la mano de la Agrupación Folclórica "La Madreña"; en Posada fue al colegio, al José de Calasanz, y en la capital llanerense reside desde hace décadas, investigando y custodiando el patrimonio asturiano.

Porque otra de las cosas que podrían decirse de Fonso Les Regueres es que es "un hombre a una gaita pegado", tal es su amor por un instrumento del que atesora medio centenar de ejemplares, algunos de incalculable valor histórico y cada uno de ellos con su correspondiente historia, que él se encarga de relatar allá donde lo requieran.

Empezando por el principio, lo primero que hizo Fonso fue bailar. "Empecé bailando en Les Regueres, pero el que llevaba el grupo ‘La Madreña’ de Llanera en aquellos años trabajaba con mi abuelo y con mi padre en Canteras del Naranco. Cuando se enteró de que el guaje bailaba se empeñó en que fuera, y allí estuve cinco o seis añinos", recuerda. En el año 82 cambió el baile por la gaita, de la mano de El Pravianu, con apenas 11 años, porque resulta que en "La Madreña" "había un paisanín muy mayorín que tocaba la gaita, y me llamaba tanto la atención… Fue cuando me empezó a gustar y empecé a clase", en lecciones de gaita alternadas con clases de acompañamiento de tonada. Y hasta hoy, con un currículum que no cabe en varios folios.

De forma resumida, y entre muchas otras cosas, obtuvo el primer premio en parejas de gaita y tambor en el concurso "Salesas" de Oviedo en 1983, el primer premio en el concurso "Pinín" dela Hueria de Carrocera en 1984, primer clasificado en Asturias para el trofeo "Macallan" de Lorient (Francia) en 1991, y ganador del Memorial "José Remis Ovalle", por citar solo algunos.

Un extenso escaparate de premios combinados con una labor ingente como gaitero, maestro gaitero, jurado de premios, acompañante de cantantes de tonada y presidente de la Asociación de Baile y Música Tradicional "La Xordia", de Les Regueres. Gaitero en incontables agrupaciones y grabaciones, experto folclorista e investigador y autor de la Metodología de Construcción de los Artesanos de Cogollo "La Catenaria de Cogollo", con la creación de punteros en madera e impresión en 3D junto al profesor Pelayo Fernández, además de haber elaborado numerosos trabajos de recuperación, exposición y clases didácticas de gaitas antiguas bajo el título "Gaitas con Historia". "Y que no se me olvide, soy el gaitero del grupo ‘Perdayuri’, formado por los cantantes de canción asturiana Álvaro Fernández Conde, Lorena Corripio, Liliana Castañón, Paula Prieto y Luisi Martínez", añade.

Es la suya una carrera intensa y extensa en el mundo del folclore y la música regional, combinada con el trabajo en Arcelor, en la que la gaita se ha convertido en casi una dedicación vital. Porque gracias a Fonso se ha rescatado del olvido un constructor que "es, digamos, el Stradivarius de la gaita asturiana", un paisano llamado Antón de Cogollo, nacido en 1884 y fallecido en 1959, que "era el no va más: todos los que vinieron después haciendo gaites se fijaron en los instrumentos que hacía él". Y Fonso, desde guaje, se propuso conocer su labor (porque además era reguerano como él), hacerse con alguno de sus instrumentos y ahondar en sus métodos.

Labor conseguida, con una primera gaita localizada en Lladines, "al pie de Cayés y Ables", que era de un familiar del profesor de "La Madreña" y que acabó en sus manos porque "querían que la tuviera yo, y p’aquí vino". Es una gaita que rondará el siglo de vida, aunque la más antigua que custodia fue construida por el padre de Antón, llamado Manuel de Cogollo, nacido en Carbayal, en Llanera. "Esta ya es de hacia 1890 o por ahí", señala con el instrumento, en perfecto estado de conservación, en sus manos. Su mujer, Montse Trabanco, lo ayuda a devolver a la vida cada instrumento, en una labor primorosa de recreación. "Esta gaita venía hasta con barro", explica.

Las creaciones del maestro constructor de Cogollo, de las que guarda "un total de 14", son "muy especiales, tienen un timbre característico muy fino, delicado y brillante que hemos descubierto que se debe a la forma de hacer el puntero, con una parte curvada dentro que le da el sonido tan peculiar", abunda Fonso, que junto con Pelayo Fernández ha elaborado una gaita a imagen y semejanza de las de Cogollo imprimiéndola en 3D, una novedad absoluta presentada recientemente en Gijón. Previamente, para demostrar su teoría sobre la gaita de Cogollo, "hicimos un puntero con el mismo procedimiento que hacía Antón, y salió. Es lo que llamamos el ‘Método de Cogollo’".

Una labor fundamental de estudio, indagación y publicación de resultados que han dado otros frutos muy interesantes: "Ahora vemos gaitas modernas que tienen varios roncones, algún ronquín… Pensábamos que era algo nuevo por imitación de la gaita escocesa; pues ya Antón de Cogollo lo hacía en aquellos años, y no se sabía", expone el experto, antes de mostrar en su casa de Posada otras joyas, como una gaita de un constructor de Vegadeo primorosamente torneada, que "parece para un mueble", y otra más que "fue construida por el padre de Remis Ovalle, y se conserva tal cual".

En el mundo de la gaita asturiana "queda mucho por investigar, lamentablemente se van perdiendo cosas y hay poca documentación", reflexiona, ante el hecho de que "hubo muchísimos constructores en Asturias, que en buena medida fueron eclipsados por los de Cogollo". Sus charlas vienen a arrojar mucha luz sobre esa parte de la historia regional, y, aunque él defienda que "esto es un hobbie", sin Fonso Les Regueres la gaita sonaría menos, sonaría peor.