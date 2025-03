La comarca del Nora canta a pleno pulmón en Llanera

La afición por la música coral traspasa límites municipales y se expande por la comarca del Nora, unida este sábado en torno a algunas de las canciones más conocidas del repertorio, unas cuantas versiones y grandes clásicos interpretados en una animada velada en el Espacio Escénico La Habana de Posada de Llanera.

La agrupación coral Costa y Mina, con la Bandina de Lieres. | L. P.

Fue en la primera sesión del II Encuentro Coral de la Comarca del Nora, una cita promovida por la Coral Polifónica de Llanera y que ha contado con una gran respuesta de público y de masas corales.

Abrieron la cita los integrantes de la Agrupación Musical Solvay de Lieres, dirigidos por Rebeca Velasco, con piezas como "La Vida es bella" o "Stand by me", para dar paso a la Bandina de Lieres y la Agrupación Coral Costa y Mina, con la colaboración especial de varios integrantes del Coro Manín y Faustino Martínez, y Marta Medina al frente para interpretar tres conocidas habaneras populares.

El Coro Xorrecer de Valdesoto cantó piezas como "Can’t help falling in love", bajo la dirección de Iván Moro, y el Coro de Argüelles deleitó con "Yo quiero ser marinero" o la "Habanera de don Gil de Alcalá", con su directora Rebeca Velasco. Completaron el plantel el Coro Ángel Embil de Siero Musical, con "Mary had a baby", "Lágrimas negras" y "Bajo un cielo" ,y el Coro Antonio Martínez, también de la sociedad Siero Musical, dirigidos por Maite Martínez Embil, con piezas como la popular mexicana "Flor de río" o "De tu puerta a la mía".

El próximo sábado tendrá lugar la clausura de estas jornadas musicales, con la intervención del Coro Santa María de Lieres, el Coro Samartino de Vega de Poja, el Coro Santa Apolonia de Pañeda y los anfitriones, la Coral Polifónica de Llanera.

Además de ofrecer lo mejor de su arte, todos los coros buscan sumar nuevas voces, y por eso animaron a los interesados a acercarse a la música coral, para cantar a pleno pulmón y pasar un buen rato juntos .