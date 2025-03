El reto de las vacaciones solidarias: "Necesitamos 25 familias que alojen a niños saharauis este verano"

Intentar traer a cien menores saharauis. Ese es el objetivo que se han marcado este año los coordinadores de Vacaciones en Paz en Asturias. "De momento, tenemos ya 75 familias adscritas al programa, por lo que necesitaríamos al menos 25 más para llegar a esta meta", explicó Belén Cueva, una de las responsables de la iniciativa, que este jueves ofreció una charla en Llanera a aquellos interesados que quisieran resolver alguna pregunta.

Al acto acudieron también la teniente de alcalde, Eva María Pérez, y la concejala de Educación, Montse Alonso. Esta última señaló que "por registro, ya nos han entrado dos solicitudes de gente de Llanera interesada en acoger y me consta que hay, al menos, dos familias más". Tanto ella como la coordinadora del programa admitieron que "la pandemia nos perjudicó bastante porque los niños no pudieron venir y recuperarlo ahora, cinco años después, nos está costando mucho".

Antes del Covid, Llanera acogía cada año entre diez y doce menores. Belén Cueva aseguró que a Asturias "llegaban dos aviones completos cada verano, lo que suponía un total de 200 niños". Añade, además, que por entonces "el teléfono sonaba de manera continua y ahora no te entran ni dos llamadas al día".

La coordinadora de Vacaciones en Paz destacó y agradeció que "el Ayuntamiento de Llanera colabora con los gastos de los viajes y los visados". Esto supone un importe de alrededor de 700 euros por niño, contando también el coste de los desplazamientos en autobús desde el aeropuerto. Un desembolso que no tendrán que realizar las familias.

Además, no es necesario cumplir ningún requisito en particular. Puede acoger todo el mundo que se vea capacitado para atender a los menores de la mejor manera posible. Casados, solteros, con hijos o sin ellos. "Lo único necesario es mantenerlos y vestirlos, porque ellos llegan con lo puesto. No hace falta una gran casa ni ser de clase alta", dicen las promotoras del programa.

Para realizar la solicitud es necesario presentar una serie de documentación. "En la ficha de los solicitantes se incluyen sus datos personales y, además, se complementa con un certificado de delitos sexuales, un informe elaborado por un trabajador social y una declaración jurada de que se va a hacer entrega del niño cuando se termine el periodo de estancia". Y es que en alguna que otra ocasión "hemos llegado a ir a juicio porque la familia de acogida no quería devolverle el menor a sus padres con el argumento de que aquí vivía mejor". Algo que Cueva no pone en duda, pero "estos niños tienen una madre y un padre en su lugar de origen", indicó Belén Cueva.

Una de las preguntas que más hace la gente es la relativa al idioma. La coordinadora del proyecto aseguró que "las señas son universales y estos niños en menos de 15 día ya pueden comunicarse en español. Tan solo hace falta voluntad para poder entenderse, el resto llega solo".

El plazo para presentar las solicitudes termina a finales de marzo y el periodo de estancia de los menores comprende desde el 4 de julio hasta el 3 de septiembre, aproximadamente. A aquellos que estén interesados, pero aún no lo tengan claro del todo, Belén Cueva les anima. "Es una experiencia maravillosa. Al final se darán cuenta de que ellos nos dan más a nosotros, de lo que nosotros les podremos llegar a dar a ellos", concluyó.