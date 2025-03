La vida sobre ruedas de Javi Alonso: "Mi gran ilusión es celebrar en Llanera una Copa de España"

No viene de una familia que conociese el bike trial, ni tampoco tuvo la suerte de tener quien le enseñara, pero su madre siempre dice que "le gustaba meterse por sitios malos con la bicicleta". Javi Alonso (Gijón, 1983) comenzó a tener contacto con este deporte con doce años, cuando consiguió comprarse una Monty, "una de las bicis más famosas por aquel entonces, que era como tener un Porsche o un Ferrari", dice. Pero su interés por las acrobacias sobre dos ruedas se inició mucho antes. "Empecé a ahorrar con ocho años, más o menos, cuando hice la Comunión, porque ya tenía claro que aquella bicicleta tenía que ser mía", recuerda.

A partir de ahí, comenzó una carrera sin fondo que le llevó a crear el Club Bike Trial en Gijón, en 2005, para, posteriormente, en 2014, fundar la escuela Bike TrialSkool en Llanera. Doble campeón de Europa, en 2010 y en 2011, y subcampeón del Mundo en 2004, acaba de ser nombrado coordinador nacional por la Federación Española de Ciclismo de Bike Trial, lo que le permitirá "ejercer como seleccionador". Es un reto que afronta "con mucha ilusión y que me parece un proyecto muy bonito, sobre todo, para dar a conocer más este deporte y conseguir que los ciclistas de esta modalidad cuenten con más apoyo y mejores condiciones", afirma.

Reconoce Alonso que "los inicios no fueron fáciles". Con trece y catorce años comenzó a participar en algunas pruebas en Asturias y Cantabria. Tres años después, compitió en Salamanca. "Lo hacía bien y la gente que estaba en mi misma categoría me animaba a participar en los campeonatos de España". Pero se encontró con que "se celebraba muy lejos y aquí no había equipos, ni escuelas, ni lugares suficientes dónde entrar".

Al cumplir los 17, su hermano mayor tuvo la oportunidad de llevarle a un campeonato de España que se celebraba en Cataluña, donde quedó en tercera posición. "Ahí fue cuando empecé a entrar en la dinámica de las competiciones y ese mismo año me clasifiqué para el Mundial", explica. Andorra, Francia, República Eslovaca, Japón, China, Italia, República Checa o Alemania son tan solo algunos de los países que Alonso pudo conocer subido sobre su bicicleta y participando en los distintos campeonatos.

"Sin embargo, todo aquello eran muchísimos gastos", cuenta Alonso. El Principado de Asturias le ofreció una ayuda para poder participar en las competiciones, pero "necesitaba pertenecer a un club para tramitar las inscripciones, y no había ninguno". Ese fue el momento que le dio el impulso necesario para crear Bike Trial Gijón, con el objetivo de "cubrir las necesidades de la alta competición internacional y de las exhibiciones deportivas", explica.

La escuela de "Sensey", ya que así es conocido Alonso entre sus compañeros, con bikeparks permanentes de entreno en Gijón y La Morgal, se fundó en febrero de 2014, con ocho alumnos en el primero y cuatro en el segundo, aunque asegura que "por la escuela habrán pasado más de 200 menores, sin contar los alrededor de 50 que participan cada año en los campamentos de verano". En la actualidad, ya pasa de los 80 federados, siendo una de las escuelas más importantes del territorio nacional. Tanto es así que entre sus filas se encuentran Óscar Blanco, que hace dos años quedó en tercera posición en los Juegos Mundiales de la Juventud; Nikita Alonso, octava el año pasado en la misma competición y tercera en el Campeonato de España; Pablo Suárez, plata en el Campeonato de España en categoría cadete; Víctor Blanco, campeón de España en la categoría promesas con tan solo ocho años; Miguel Rivero, oro en el Campeonato de España Júnior; o Diego Turbón y Fernando Meana, "que están muy cerca de los podios y buscando clasificarse para el Mundial", señala Javi Alonso.

"La exhibición con la que inauguramos el circuito gijonés fue un reclamo para los padres y también para los niños", apunta Alonso. "Me encantó la idea, porque siempre me ha gustado y porque mi principal interés era hacer crecer este deporte en Asturias, porque éramos muy pocos", señala. Los inicios de la escuela "fueron muy bonitos", recuerda. "Cuando vinieron los primeros niños estaba un poco perdido, porque nadie te enseña a ser profesor de trial, pero el segundo día fui dándole forma y aquí seguimos hasta hoy", añade.

Los objetivos estaban claros desde un principio. "El primero y fundamental era tener un sitio donde poder entrenar e iniciarse, tanto por tu cuenta como dentro de la escuela. La Morgal está siempre abierta y cualquiera puede utilizar el circuito para practicar, algo que me hace muy feliz", dice. Por otro lado, "dar a conocer este deporte y promocionarlo, sea cual sea la intención de cada uno". En este sentido, Alonso explica que "hay chicos que vienen porque quieren competir en trial, otros porque quieren mejorar su técnica y otros, simplemente, porque les gusta". "Lo más importante es darles lo que ellos quieren, motivarles y, sobre todo, que sean felices sobre la bicicleta", destaca.

Este año, alrededor de la mitad de la escuela participará en tres competiciones en Asturias, además del campeonato de Castilla y León que se celebra el próximo día 23 en Pobladura de las Regueras. "Cinco chicos participarán en la Copa de España que se celebra en Cartagena y otros tantos en el Campeonato de España", señala Javi Alonso.

Para ir a las clases, el único requisito es "tener más de cuatro años de edad y manejar una bicicleta con soltura". "Además, en el club tenemos bicicletas a disposición de los que quieran iniciarse, ya que son bastante caras al ser especiales y hay que estar seguro de que te gusta este deporte", explica Alonso. "Lo más importante es que se acostumbren a fallar y que no tengan miedo de equivocarse, porque no pasa nada", destaca.

Uno de sus próximos retos es mejorar las instalaciones con las que cuentan para entrenar en La Morgal. "No tenemos luz, lo que hace que en invierno sea muy complicado desarrollar bien los entrenamientos", lamenta. Su sueño es "poder ampliar el circuito de Llanera para conseguir celebrar aquí una Copa de España". De momento, se encuentra trabajando todo lo posible "para intentar traer la Copa de la Zona Norte". Y es que, tal y como reconoce, en este deporte "hay muy bien ambiente, así que lucho con uñas y dientes para hacer todo lo que pueda por hacerlo crecer".