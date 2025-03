El Arzobispo, sobre la pederastia: "El problema es social, no religioso; lo tiene la entera sociedad, no solo la Iglesia católica"

El problema de los abusos pederastas "es social, no religioso; lo tiene la entera sociedad, no solo la Iglesia católica". El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cargó ayer duramente contra "los desmanes tramposos en informaciones sesgadas o falsas" sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, que "tiene también su cuota en esta terrible deriva", reconoció, si bien los datos se han usado, según su denuncia, con "otras intencionalidades claras: provocar en la sociedad el secuestro de la autoridad moral de la Iglesia, señalándola solamente a ella como una institución sistémicamente insolvente, encubridora y corrupta".

Sanz Montes clausuró ayer el ciclo de charlas sociales organizadas por la parroquia de Posada de Llanera con una conferencia titulada "La Iglesia en una sociedad plural. Una voz incómoda y necesaria". Y, como señaló el párroco, José Julio Velasco, "el Arzobispo nunca defrauda". Sanz también abordó asuntos como la eutanasia o el aborto, aunque fue el tema de la pederastia el que ocupó una parte importante del tiempo de las reflexiones que compartió con los asistentes.

Al respecto de la pederastiay la Iglesia dijo "hay otras realidades que han delinquido igualmente, que lo han hecho quizás antes y con mucha más numérica saña, como es el ámbito familiar, el ámbito escolar, el del tiempo libre, el del mundo del deporte, el de los establecimientos de fitness, en los internados y centros de protección estatales o autonómicos, en formaciones políticas", enumeró, antes de llamar a "situar estadísticamente de lo que estamos hablando: estamos ante un problema social, de muchos perfiles y matices, en el que como comunidad cristiana representamos el 0,2 por ciento de los casos en su conjunto, no el 99,8 por ciento restante", insistió.

No dudó en denunciar una sociedad "envenenada y confundida" que "será más manipulable por quienes desde su amoralidad narcisista pretenden cínica e hipócritamente, a toda costa, perpetuarse en sus poltronas de poder". "No debemos consentir que se nos identifiquen con ese relato falso que desfigura la verdadera labor de la Iglesia", alertó Sanz Montes ante un auditorio a rebosar en la Casa de la Cultura de Posada.

Habló del empeño de muchos por "invisibilizar" a la Iglesia, y cargó contra "las nuevas catacumbas que algunas siglas políticas y sus terminales mediáticos nos imponen, sin más, confinándonos allí como apestados", pidiendo, por el contrario, relatar "lo mucho y bueno que hacemos como comunidad cristiana, reconociendo errores, pidiendo perdón y acompañando a las víctimas, sean quienes sean". Y además, "tenemos el derecho y también el deber de acercar igualmente nuestra palabra, de escribir nuestras razones, de exponer nuestras reservas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular en la que también nosotros formamos parte", recordó el Arzobispo en la charla antes de meterse de lleno a la crítica política.

"En nuestros lares llevamos años con una gestión política que no nos ha dejado indiferentes. Pesan en mi conciencia ciudadana, igualmente en mi alma cristiana, porque en estos años llenos de sobresaltos hemos podido ver recortes que imponen una forma de sociedad que determina luego tantas cosas", lamentó, para referirse a quienes mienten "a sabiendas, en el currículum que los desacredita, en sus promesas incumplidas, engatusando a los ingenuos que se confían, con la impunidad de quien cambia simplemente de opinión".

Habló después de "la confusión y fatal modificación de la ley natural cuando hablamos de la vida humana, imponiendo el despropósito abaratado del aborto como derecho, de la eutanasia como el empujón matarife, de la vida precaria a la intemperie sin encontrar trabajo", denunció el Arzobispo.

Se refirió asimismo a "la identidad de varón y mujer y todas las variables que se han inventado para marear la perdiz en el delirio festivalero del género humano, y su listado interminable en la sopa de letras de sus nomenclaturas", en referencia al movimiento LGTBI.

"Jugar así a ser dioses arruina muchas vidas inocentes en nombre de las fantasías o frustraciones de quienes proponen estas ideologías, y cuyas derivas no tienen vuelta atrás", aseveró Sanz Montes. Lamentó asimismo la existencia de "posturas que se mueven por estos movimientos ideológicos que viven dialécticamente del jaleo, de la confusión, de la transgresión, de la manipulación de la libertad y también de las subvenciones".

Pidió por ello para el gobierno político "una real alternativa, sin palabras huecas o morosas que terminen dejando las cosas como están". Una alternativa "en donde los cristianos no pedimos privilegios, sino libertad ante las líneas rojas infranqueables", con "programas políticos que no mientan, con libertad religiosa y cultural, libre elección educativa de los padres para sus hijos, con una historia no reescrita por memorias tendenciosas que reabren las heridas".

"No hay sigla política que nos represente, ni delegamos en ningún partido nuestra cosmovisión cristiana", aseveró el Arzobispo. "Pero dicho esto, sí que reconocemos que hay grupos o nombres que no deberían contar con nuestro apoyo ante sus ataques y exclusiones", remató.

Frente a "la destrucción de la familia, la confusión antropológica y la homicida manipulación de la vida desde la ideología del género, el feminismo radical o las prebendas exaltadas del movimiento LGTBI+", Sanz Montes prometió que "encontrarán en nosotros al aliado de la causa justa".

"Los amigos de la mentira nos pondrán siempre que puedan sus zancadillas, encausándonos en sus tribunales domesticados y negándonos la ayuda de las subvenciones, que sí dan a los que encubren sus fechorías", pronosticó, pero "la verdad nos hace libres, y nos hace esclavos la mentira", zanjó. n