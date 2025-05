La vida por amor al arte de Julia Urdiales

La relación de Julia Urdiales con el arte comenzó en su más tierna infancia. Criada en Oviedo por sus abuelos maternos, escuchaba cada noche, antes de irse a dormir, los poemas de Rubén Darío, Antonio Machado o Miguel Hernández. "Antes de aprender a leer, ya recitaba de memoria todos los versos que me leía mi abuelo", recuerda. "El primer cuento que me contaron fue ‘Caperucita Roja’, de Antonio Ferrandiz, y era capaz de contarlo de memoria, palabra por palabra, de tal manera que mis abuelos llegaron a pensar que ya sabía leer", rememora.

La mayoría de su infancia transcurrió entre libros y cuentos. "Pasaba mucho tiempo sola en casa de mis abuelos y me dedicaba a leer todo aquello que caía entre mis manos. Siempre me gustó mucho", asegura. Y no solo leer. También escribir, hasta el punto de haber ganado "algún que otro premio cuando iba al colegio", indica Urdiales.

Y es que, aunque es una apasionada del arte en general, la literatura le tiene robado el corazón. Quizá por eso, y a pesar de haber estudiado Derecho y Biblioteconomía, con el paso de los años consiguió fundar su propia editorial, "Tinta Chica", especializada en literatura infantil, en el año 2017, y publicar dos libros "¿Qué animal eres?" y "Verdicole, escuela de verduras". Además, tiene otro título, que fue premiado, pero cuya publicación se fue posponiendo. También participó como poeta, en compendios con otros escritores.

Hace aproximadamente tres años, la artista adquirió en Llanera Villa Burión, mansión erigida en 1927 en San Cucao por Aquilino García, emigrante de éxito retornado a su tierra natal tras hacer fortuna en Cuba con los negocios del café. Julia Urdiales tardó casi un año en restaurarla, "tratando de conservar elementos originales y de mantener el espíritu de la época". Ahora, compatibiliza su uso como vivienda turística con una intensa actividad cultural, con eventos organizados por la asociación que tiene el mismo nombre que esta casona indiana.

Una de ellos fue el rodaje de la película "Tras los pasos de la rubia platino", de Eduardo Castejón y Pepe Ruiz, el pasado mes de septiembre. La villa no solo acogió la filmación de la película, sino que también alojó a los actores durante la grabación. Urdiales cedió la casona y también participó en el film como productora, tuvo un pequeño papel en la cinta y compuso una de las canciones de su banda sonora.

Además, desde la adquisición y rehabilitación del inmueble, organiza un recital poético anual al que acuden varios escritores. "Combinamos las lecturas con música, para hacerlo más dinámico", explica. El festival suele realizarse, siempre y cuando el tiempo lo permita, en los jardines de la villa y finaliza con una cena para todos los asistentes y una tertulia.

Con todo, el evento de más relevancia organizado por Urdiales y uno de los que más orgullosa se siente es "Llanera 1900", cuya primera edición se celebró en mayo del año pasado. Es un evento que recrea una época, la de principios del siglo pasado, a través de la literatura, el cine, la música y el teatro, y que tiene como objetivo "la promoción de la cultura y la creación dentro de nuestra región, así como de los creadores y artistas asturianos en sus diferentes facetas y en todo lo que tenga que ver con el arte más allá de nuestras fronteras", indica.

"Llanera 1900" contó en su primera edición con la asistencia de alrededor de un centenar de personas. "Fue todo un éxito", sostiene la escritora. Aunque estaba planeado que el evento se desarrollara en Villa Burión, las inclemencias del tiempo obligaron a que fuera trasladado al polideportivo del colegio de San Cucao.

Julia Urdiales se encuentra inmersa en los preparativos de la segunda edición de este particular viaje en el tiempo. Tiene previsto introducir alguna novedad. La primera será la ubicación. "Este año Lo llevaremos a cabo en el castillo de San Cucao", avanza.