La atleta de Pruvia Celia Álvarez lanza en casa: "El premio en la gala de Llanera es un honor que disfruté en familia"

La llanerense de Pruvia Celia Álvarez lleva toda una vida dedicada al atletismo y, aunque ninguna disciplina le es ajena, ha sido la jabalina la que la ha catapultado al éxito, logrando numerosos campeonatos regionales a lo largo de su carrera. Tiene un palmarés que le ha valido, además, la distinción como mejor atleta llanerense de este año en categoría adulta.

Su historia en el deporte comenzó pronto, siendo muy pequeña, aunque se inició con otras prácticas antes de decidirse por la que actualmente le reporta tantas satisfacciones. "Desde los 6 años hago deporte", señala hoy, cumplidos los 21. Primero fue "el patinaje artístico, y después ya el atletismo con el club de Llanera", donde hizo "de todo". Cross, satos, carrera, pista… Para acabar finalmente en la jabalina "gracias a mi entrenador". "Hace unos siete años me dijo que probara a lanzar, y la verdad es que me gustó. Fue justo después de la pandemia", recuerda a la hora de relatar cómo comenzó con esta modalidad.

Tan a gusto se sintió con ello que ya no la ha abandonado, y tiene claro que "es lo que más me gusta". "Es diferente, una modalidad del atletismo más entretenida e interesante", afirma, con la motivación añadida de que "es donde mejores resultados obtengo", comenta.

De hecho "he conseguido medalla de oro en todos los campeonatos de invierno y de verano de mi categoría, y en absoluta", relata, tras muchos años en los que "participé en numerosas competiciones a nivel nacional, hasta de cross, desde que era pequeña, y también con la selección asturiana".

La otra carrera

Lleva en la sub-20 desde hace un par de años, con la conciencia de que "no es fácil tener tiempo para estudiar, entrenar y para el ocio, que también es importante". En su caso, está estudiando Magisterio en la especialidad de Educación Infantil, porque "vivir sólo del deporte es complicado y tratar con niños me gusta mucho, me gustaría dedicarme profesionalmente a ellos". De tal manera que "si el deporte se queda en segundo plano, no sería ningún drama", sostiene.

Por el momento, su intención no es la de desvincularse de la jabalina, pero reconoce que es complicado cuadrar las jornadas de entrenamiento para poder sacar adelante sus estudios de forma paralela. "Ahora no entreno todos los días, pero antes sí, y era complicado", explica.

Porque lo más difícil en ocasiones para un adolescente que practica deporte a un cierto nivel es "ver que tu círculo hace planes que conllevan perder tiempo,y tener que elegir, porque ese tiempo tú lo inviertes en entrenar y se hace durillo", confiesa.

Su pensamiento en los últimos años ha estado puesto en "medallas y campeonatos", y ahora mismo, en recuperarse de una lesión. "Estoy centrada en curar, y en volver a competir para lo que me estoy entrenando poco a poco", explica.

El año que viene aspira a volver a estar al cien por ciento para "luchar por campeonatos dando lo mejor" de mí misma, señala Celia, que además quiere acabar la carrera en tiempo y forma y "entrar en el mundo de las oposiciones".

En ese sentido, la joven llanerense considera que "cojea un poco el tema de ayudas a los deportistas que también estudian, aunque se ha ido mejorando". Porque combinar libros y jabalina no siempre es una mezcla sencilla, y "necesitamos facilidades".

De momento, una de sus mayores satisfacciones ha sido la de saberse reconocida por su municipio en la última Gala del Deporte de Llanera. "Es un honor, lo he disfrutado con la familia que siempre me respalda, con los amigos y mis entrenadores que me vieron crecer", indica. Y que con el paso del tiempo le han hecho ver que el deporte "transmite unos valores muy importantes, siempre te enseña mucho: disciplina, saber estar y ser consciente de lo que haces, ser más responsable y forjar espíritu de equipo con los compañeros", cuenta Celia Álvarez, una campeona también en simpatía.