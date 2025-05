María Terente, una llanerense campeona de atletismo en Francia que aprendió a correr por los prados de La Bérvola

Nació en Oviedo pero "aprendí a caminar y a correr por los prados de La Bérvola (Llanera). María Terente vive en Francia desde que se casó con Frederic Corre, exciclista profesional. En concreto, en Le Faou, un pueblo de 1.700 habitantes del departamento de Finisterre, en la Bretaña francesa. El pasado marzo, esta atleta "amateur" se alzó con la medalla de oro del Campeonato de Invierno de Francia de Atletismo, el Meeting Miramas Métropole 2025, en la prueba de los 1.500 metros.

A modo de anécdota, la deportista, que trabajó en la oficina técnica de Urbanismo de la entidad metropolitana de Brest, comenta que "fue mi marido el que me animó a participar en el campeonato". La prueba le cogió en un momento en el que "no me encontraba muy bien ni física ni anímicamente, pero él me convenció". Corre, le dijo, que "no importaban los resultados y que, como además, era una zona que quedaba lejos de nuestra casa, así de paso la visitábamos y disfrutábamos". "Si no hubiese sido por él, yo hoy no tendría esta medalla en poder", afirma agradecida.

Proclamarse campeona es para ella un gran orgullo y dedica la medalla a "todas las mujeres que luchan por sus derechos y a todos los hombres que nos apoyan, porque en el siglo XXI ya está más normalizado, pero hace tiempo, y no tanto, que una mujer hiciera deporte era algo impensable".

Al contrario que muchos deportistas, la historia de Terente con el atletismo no comenzó en su infancia. "Empecé con 42 años porque llevaba a mi hija a sus entrenamientos al Stade Brestois", cuenta. Fue entonces cuando hizo un curso para ser entrenadora y "luego empecé a competir", explica. Optó por ese deporte porque "me parece que es la base del resto, ya que se corre, se lanza y se salta". "Para hacer deporte en general, es necesario ejercitar todos los músculos del cuerpo y por eso el atletismo me parece fundamental para el desarrollo de los más jóvenes", dice. Además, lo define como una modalidad que "te exige ser constante, tener rigor y te enseña a superarte".

Fue ella, tal y como asegura, la que siguió los pasos de sus tres hijos, Daniel, Sylvia y Marina, en esta historia y no al revés, como suele ser lo habitual. "La que empezó con el atletismo fue Sylvia, campeona de España en Jabalina, y nos empujó a los demás. Siempre decía que le gustaba correr a toda pastilla", recuerda. Por su parte, Daniel fue campeón de Francia en disco y "Marina también ha tenido muy buenos resultados", apunta la orgullosa madre.

Aun así, siempre les da buenos consejos. "No hay de dudar de uno mismo. Siempre les digo que si tienen ganas de hacer algo, hay que hacerlo, sin importar las críticas o los comentarios". Ella sabe bien que "no hay edad para empezar algo, sea lo que sea. Eso sí, hay que esforzarse, trabajar y continuar, aunque en ocasiones sea difícil".

Para ella, es "un orgullo decir que soy de Llanera y cuando voy a Asturias de vacaciones me entreno en La Bérvola o en La Morgal, donde di mis primeros pasos". Por eso, siempre que puede, participa en la San Silvestre del concejo donde se crió. "No me lo quiero perder. Está muy bien organizado, tanto para los niños como para los adultos", afirma.

Su próximo reto es participar en el campeonato de Francia en junio en la categoría máster 1500 y 800 metros. Pero, mientras tanto, se entrena practicando un deporte olímpico: "¡Ser madre!", bromea.