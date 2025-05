Llanera se va de "Filandón", un proyecto de arte a través de la mirada de la mujer en el ámbito rural

Si por algo se caracteriza Candela Guerrero, vocal de la asociación de mujeres "La Mar de Violetas", de Llanera, es por su gran inquietud cultural y social. La tiene desde que contaba 14 años, cuando con un grupo de compañeras del colegio San José de Calasanz de Posada, tomó las riendas del colectivo Llanera Juventud. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo proyecto, "Filandón", que pretende mostrar a través del arte la mirada de la mujer en el ámbito rural. El proyecto se desarrollará a través de varias iniciativas artísticas comunitarias y un festival, en verano.

"Ahora estamos en la parte de conexión con el tejido asociativo del concejo, porque sí que nos gusta hacer las cosas siempre en compañía de otras entidades", explica. Además, añade que en Llanera "hay buen caldo de cultivo" porque hay muchas entidades y personas que "siempre están apostando por el pueblo y es maravilloso conectarnos con ellas para lanzar este tipo de cosas".

La iniciativa nace de tres inquietudes. "Primero, hablar de las cosas que nos atraviesan como mujeres; segundo, hablar de las cosas que nos atraviesan como mujeres en entornos rurales; y tercero, utilizar el arte como forma de expresión y no solo de expresión, sino de comunicación entre personas", explica. Sumando esas tres cuestiones, ha iniciado un proceso que derivará en un festival de verano.

Una vez que se establezcan las conexiones con las distintas asociaciones del municipio, "nos acercaremos a distintos territorios del área rural donde haya mujeres que les apetezca formar parte del proyecto, que estén abiertas a hacer cosas, para plantear unos talleres de análisis de cuestiones que nos mueven, que nos remueven, que nos impulsan como mujeres, siempre con la mirada de la mujer en el ámbito rural". La intención es "compartir, pasar también un buen rato, estar a gusto y cuidarnos entre nosotras, además de sentirnos bien, escucharnos y autorizarnos y darnos valor a la palabra", apunta.

Piezas en lugares relevantes

La siguiente fase sería la de la participación en laboratorios de arte, a los que pueden asistir tanto hombres como mujeres, "donde se construirán piezas artísticas, que luego se devolverán a la sociedad situándolas en sitios que sean importantes para las personas del lugar".

En principio, el festival final, que cuenta con el apoyo de la dirección general de Participación Ciudadana y del Ayuntamiento de Llanera a través de la concejalía de Cultura, contará con dos jornadas diferenciadas. "La primera de ellas, será la propia inauguración del evento y algún acto de carácter más festivo que tenga que ver con la danza y la expresión corporal y, al día siguiente, nuestra idea es habilitar un transporte, a nivel regional, para que todo aquel que quiera pueda venir a hacer el recorrido de arte".

El objetivo inicial es "darle valor al arte popular y cotidiano, que es muy nuestro, y, por supuesto, compartir y disfrutar". Pero la idea final es hacer un festival de danza en Llanera que tenga repercusión a nivel internacional. "Este año es el proyecto piloto más pequeñito, pero nuestra idea es poder llegar a hacer un festival muy potente, que aglutine lo comunitario y la intervención de personas de a pie con sus talentos. Llegar, incluso, a sumarlo a intervenciones artísticas , sobre todo de danza, pero del ámbito de la expresión corporal a nivel internacional también, luego vinculándonos a otro tipo de proyectos europeos", añade Candela Guerrero.

"El arte comunitario no es un arte de segunda, no es un arte para hacer cosas pequeñas, no es un arte solo para trabajar con colectivos vulnerables. Es un arte que se comunica, que genera comunidad y que tiene un valor incalculable. Y en ese valor incalculable le damos el espacio que se merece, que es muy digno, muy de reconocimiento y de que la gente disfrute de él", concluye.