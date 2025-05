Del Rocío a Llanera: así son los toros en riesgo de extinción que llaman la atención en San Isidro

Están el riesgo de extinción, son enormes y han llegado a Llanera directos desde Sevilla. Se trata de seis ejemplares de toros de la raza berrenda en colorado, un nombre que hace referencia a su pelaje: con manchas rojizas encima del color blanco, y que llaman la atención por su fuerza y su nobleza.

Los animales han desfilado en San Isidro causando admiración, traídos a al festejo por primera vez por el médico y ganadero Manuel Salguero, de Castilleja de la Cuesta, gracias a la intercesión del veterinario del certamen, Eliseo López, a través de un amigo en común. "Son cinco sementales y un buey de una raza berrenda en colorado: los toros berrendos tienen sobre pelo blanco manchas de otro color y también los hay en negro", explica su propietario, quien destaca cómo "se está haciendo una labor extraordinaria para su recuperación, en colaboración con la ganadería de Carlos Ruiz, de Medina Sidonia, que tiene 200 vacas". El problema de esta raza es la consanguinidad, y "el antídoto son los muchos sementales; tenemos 12 sementales catalogados de la raza para ayudar a combatir este problema", explica Salguero, quien destaca que los animales son "más fuertes y más nobles, aunque hay que domarlos".

Una pareja de toros sevillanos / Luján Palacios

Son toros que todo el mundo quiere disfrutar, y por lo tanto "salen mucho en desfiles y actos". Tanto es así que las yuntas que estos días están en Llanera son las que llevan la carreta del Sin Pecado de la Hermandad del Salvador de Sevilla, y otras yuntas de la ganadería de Salguero salen con la Hermandad de Triana. El próximo día 4 partirán en peregrinación hacia el Rocío.

Manuel Salguero, además, es médico y colabora en la redacción de informes forenses, pero "podríamos decir que me ha parido una vaca; mi mujer me dice que no me he casado con una porque no sabe decir sí quiero, y es casi cierto", bromea al hilo de la que se ha convertido en una pasión .

Ayer quedó patente en el desfile de Llanera, con cuatro toros abriendo el desfile y dos más uncidos para llevar una enorme carreta de hierba que dejó a más de uno con la boca abierta.