"Buscar soluciones al tráfico en San Cucao es primordial"

¿Por qué ha dado este paso adelante?

Yo soy socio de la asociación desde que se creó, y la junta directiva ha decidido dejarlo porque llevaban diez años y querían buscar relevo. A mí me propuso hacerme cargo el presidente saliente, y realmente no quería era que se perdiese. Yo creo que una asociación para un pueblo es fundamental. Es una correa para engranar las necesidades que hay con las instituciones a las que haya que llegar.

¿Qué necesidades son esas?

El principal reto que tenemos por delante es buscar una solución al tema del tráfico en San Cucao. Hay un problema bastante grave, con muchísimos vehículos y camiones de gran tonelaje. Somos conscientes de que eso nunca va a desaparecer, lógicamente, porque no hay alternativa. Pero sí queremos que se revisen y apliquen las normas de circulación, sobre todo las de velocidad. Es una carretera totalmente sin arcenes, con un pavimento muy deteriorado porque hace años que no se hace nada para arreglarlo. Hay casas muy pegadas a los arcenes, un colegio… y nadie lo tiene en cuenta. Y hay un hermoso límite a 50 desde la recta de San Cucao y hasta Tuernes que lo cumple el que lo cumple. Un día va a haber un problema, y no queremos que se tomen las medidas necesarias cuando haya muerto alguien.

¿Qué proponen?

Sabemos que el Ayuntamiento no tiene las competencias, pero tendrían que facilitar que Tráfico tome medidas. Nosotros tenemos que solicitar y son ellos los que nos tienen que dar una solución. Hace meses, incluso años, que distintos grupos políticos les plantearon en el Ayuntamiento la pregunta. Y ahí sigue.

¿Más necesidades?

Los desbroces preocupan mucho a la gente, que el camino esté despejado. Y que la luz del alumbrado público funcione. Son cosas que nos pueden parecer muy básicas. Pero no siempre están. Tenemos una zona para vivir privilegiada, y tenemos que darle todos los servicios para poder fijar población. Si no tengo un buen servicio de internet, un saneamiento, una buena ordenación de los números de las casas, es inviable.

¿Es San Cucao una de las parroquias con más potencial ?

Efectivamente. Está llegando mucha gente a vivir, tenemos al lado dos polígonos industriales y un parque tecnológico, Oviedo y Gijón a pocos minutos y se está edificando mucho. Además, el potencial es grande porque está aún sin explotar. Desde el Ayuntamiento tienen que tener en cuenta todas las necesidades que ello conlleva para que estén cubiertas. Además, la gente que vive aquí demanda excursiones, charlas… y por ahí vamos a empezar. La anterior Junta hizo un trabajo espectacular, llegaron a hacer un montón de actividades por año. Tenemos que tener en cuenta que hay 350 socios, de 715 vecinos. Y es una cifra enorme que se consiguió con un trabajo casi puerta a puerta a lo largo de los años.. La gente tiene interés en que haya una asociación vecinal y hay que trabajar por ello. Por estatutos, esta asociación tiene mucha gente en la Junta Directiva, porque hay un vocal por pueblo y son los ocho pueblos, más cuatro personas que son presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, que no puede ser ninguno de los anteriores. Por tanto es una junta de doce personas, a las que sólo les pido que puedan trabajar y aportar en la medida de sus posibilidades, cada uno en un área concreta que sea la que mejor se le ajuste.

¿Fue complicado juntar a tanta gente?

La verdad es que hay mucho interés, con un perfil en su mayor parte de gente en torno a los 40 años, aparentemente todos bastante establecidos a nivel laboral y familiar. Tiene visos de continuar. Otra cuestión por la que trabajaremos es la de crear una federación de asociaciones para aprovechar el tejido asociativo del concejo. En Llanera hay 11 parroquias y hay 9 asociaciones de vecinos. Es mucha gente y tiene mucho que decir. Yo creo que, aún siendo seguramente súper distintos todos, vamos a tener puntos en común y es donde nos tenemos que agarrar. Puede hacer a mucha gente reflexionar y tomar medidas en muchas otras cosas. Porque al final estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población de Llanera, y son gente que vota.

¿Quieren ser Pueblo Ejemplar?

Volveremos a reactivar la candidatura en cuanto tengamos tiempo. Este año quizás no lleguemos a tiempo porque aún estamos constituyéndonos, pero para el que viene sin duda lo intentaremos de nuevo.

