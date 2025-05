Mario Obrero regresa al IES Llanera: poesía joven que conecta generaciones

El IES Llanera vivió ayer martes una jornada especial con la visita de Mario Obrero, joven poeta madrileño que, a sus 20 años, ha logrado destacarse en el panorama literario español. Ganador del Premio Loewe a la Creación Joven con su obra Peachtree City, Obrero regresó al centro educativo tras una primera visita hace dos años, fortaleciendo así el lazo creado con estudiantes y docentes. “Es un placer siempre pasar por aquí. Yo soy del sur de Madrid y establezco una relación muy rápida entre Oviedo y Llanera con Getafe y Madrid. Me encanta pasar por Asturias, pero mi lugar, siendo getafense, se corresponde más a Llanera, y es aquí donde soy feliz, compartiendo este instituto público y este profesorado, que es maravilloso”, expresó el autor durante su intervención ante el alumnado. Raquel Friera, docente y responsable de la biblioteca del instituto, destacó la relevancia de la presencia de Obrero. “Es muy sorprendente para nuestros alumnos y alumnas que alguien tan joven tenga un relato tan maravilloso, ya no solo de la escritura, de la poesía, sino también de la memoria, de la realidad”, explicó la profesora.

Durante su visita, Obrero presentó su ensayo 'Con E de Curcuspín', un homenaje a la riqueza lingüística del Estado español. “Les he hablado sobre la diversidad lingüística y la relación que se puede tener con todas las lenguas del Estado, incluidas el asturiano, que es el que da título a este Curcuspín. Parece que cuesta decirlo, pero cuando subes de Pajares para arriba, se entiende perfectamente”, dijo entre risas. Para él, el título simboliza una forma de nombrar más libre y consciente. “Necesitamos palabras y necesitamos curcuspines, además de erizos, para tener mayores herramientas de nombrar, de pensar y de actuar como ciudadanía”. La conversación con los estudiantes, primero con los del primer curso de bachillerato y posteriormente con los del primer curso de educacion secundaria, fue fluida, cercana y reveladora. “Me encantó una pregunta que me hizo un alumno: ‘¿Quién te ha influido en tu escritura? Pero en general, ¿eh? No solo escritores’. Me pareció una asunción preciosa, porque demuestra que la poesía no solo se nutre de nombres canónicos, sino también de la vida cotidiana. En mi caso, respondí que fue mi abuela, y personas del barrio… aquellas que componen también una relación poética con el mundo”.

La visita también estuvo cargada de simbolismo educativo y literario. “Estar en una biblioteca de instituto abierta de par en par es lo que querría Lorca cuando hizo el discurso de 'Medio pan y un libro' al inaugurar la biblioteca de su pueblo. Para mí, es asistir a un sueño que todavía sigue vivo en este centro educativo. Ojalá pueda seguir viniendo al instituto de Llanera y acompañarles durante mucho más tiempo”. Obrero abordó también, a través de su obra y su charla, temas como la escuela pública, el compromiso social o la sanidad, estableciendo un diálogo enriquecedor con el alumnado. “Su capacidad para vincular la poesía con aspectos cotidianos y sociales es impresionante. Mario ayuda a que los estudiantes vean que la poesía no es algo ni de otro tiempo ni de personas estiradas, y es otra forma de ver el mundo. Yo siempre digo que es una de las mejores voces que nos ha dado la poesía nacional”, concluye Raquel Friera. La visita de Mario Obrero al IES Llanera no solo reafirma su compromiso con la educación y la juventud, sino que demuestra cómo la poesía puede ser un puente vivo entre generaciones, lenguas y formas de habitar el mundo.