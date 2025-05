El tomate ecológico de Llanera, estrella de la huerta: "Lo dejamos madurar un poco más en planta para que esté más rico"

"No hay producción suficiente, no hay productores, cada día hay menos". Son palabras de Rodrigo Caunedo, uno de los socios de Rural Ecolab, una gran huerta tradicional asturiana con cultivos ecológicos de alta calidad, ubicada en Villabona (Llanera), concretamente, en la finca El Borrón. No es una valoración sin más, porque los datos que se ofrecieron este jueves, durante una visita institucional a este emblemático espacio, son "preocupantes". "Asturias importa el 98 por ciento de lo que consume en hortaliza, ya que no produce lo que consume y necesita comprar fuera", destacó Caunedo.

Rural Ecolab nace en Llanera en 2018 de la mano de varios socios con el objetivo de "demostrar que es posible que el sector tenga rentabilidad en Asturias y que nuestra región acoja una nueva actividad en el campo que albergue a esa población que queremos que vuelva al campo". La finalidad no es otra que "sacar todo el valor de la tierra asturiana con una producción eficiente y respetuosa con el medio ambiente de productos hortícolas ecológicos de alta calidad a costes competitivos".

En 2020, la empresa obtuvo la certificación ecológica y, desde entonces, "peleamos por sacarla adelante, porque no tiene medios y estamos empleando todos nuestros recursos en rehabilitarla y mejorar el suelo para poder continuar con un producto de calidad".

Repollo, perejil, fresas, lechuga o guisantes son algunos de los productos que cultivan, aunque la estrella es, sin duda, el tomate. "Es la hortaliza de mayor valor que tenemos, y cultivamos entre ocho y diez variedades diferentes". Caunedo explica que "es un tomate totalmente diferente al que nos encontramos en algunos supermercados, son variedades autóctonas, tomate un poco más blando, piezas más grandes y la clave es que lo dejamos madurar un poco más en planta para que esté más rico", comenta.

Caunedo asegura que su idea es seguir creciendo en Llanera. "Tenemos en marcha un proyecto, porque esta iniciativa necesita crecer, aunque aún no hay nada atado", concluye.

Rural EcoLab es uno de los proyectos que reciben ayudas europeas para impulsar el desarrollo rural y pesquero del centro periurbano de Asturias. En el marco de estas, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria destinará 3.877.854 euros hasta 2027. De esta suma, 3,1 millones corresponden al programa Leader y 771.189 euros proceden del Fondo Marino de Pesca y Acuicultura (Fempa).

El consejero Marcelino Marcos dio estas cifras durante su visita a la finca de Llanera y tras un encuentro con representantes de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (Adicap). Este grupo de desarrollo rural, que conforman los concejos de Carreño y Gozón y la zona rural de Corvera y Llanera, gestionó 236 proyectos en el anterior periodo de ayudas europeas (2016-2024). De ellos, 199 se impulsaron con más de 6,6 millones Leader y otros 37 con 861.841 euros procedentes del Fempa.

Marcos destacó la estrategia comarcal para el nuevo periodo, que "prioriza los proyectos de la actividad agrícola, con el objetivo de promover el desarrollo de iniciativas logísticas, agroalimentarias o de distribución a pequeña escala".