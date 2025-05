Wilkin Aquiles se proclama vencedor del IV Concurso de Escanciadores de Llanera

La carpa ubicada en el parque Ovidio Libardón de Lugo de Llanera acogió este sábado el IV Concurso de Escanciadores de Llanera, enmarcado dentro de la programación del Mercado Tradicional de San Isidro. La prueba es la tercera celebrada en lo que va de año puntuable para el Campeonato de Asturias. En esta ocasión, Wilkin Aquiles se proclamó vencedor en la clasificación general, mientras que Rubén Campa lo consiguió a nivel local y Amauris La Pauta en sub 25, quien, además, consiguió un cuarto puesto en la general.

En el concurso participaron un total de 25 profesionales, cuyo reto era escanciar cinco culines de 120 mililitros cada uno en 60 segundos, y no superar los 40 mililitros de sobrante de la botella. “Es bastante complicado, porque nosotros estamos acostumbrados a otra medida en nuestro trabajo diario”, explican. Normalmente, el culín perfecto es de 100 mililitros, a través de cuya medida salen un total de seis.

Una de las ventajas fue que esta vez, por sorteo, el vaso fue el tradicional y no el negro, una nueva modalidad, iniciativa de Abraham Castellanos, organizador del campeonato, que se empezó a utilizar el año pasado. “En ese caso, el cristal es totalmente opaco, de manera que el escanciador no sabe cuánta sidra está cayendo en el vaso”, explicó.

A algunos, los nervios les jugaron alguna mala pasada y sobrepasaron la medida con mucho, llegando incluso a escanciar 146 mililitros en un solo culín. Loreto García, miembro del jurado, destacó que “es asombroso como algunos de ellos, con la mano temblando, son capaces de acertar con el chorro”. Y es que “estar aquí arriba con tantos ojos pendientes de ti, es realmente difícil”, apuntó.

Y no se refería tan solo al jurado. En la carpa de San Isidro, como se suele decir, no cabía ni un alfiler. La tradición de escanciar sidra “cada vez atrae a más gente, no solo como público”, destacó Castellanos. “Cada vez son más los nuevos profesionales y establecimientos que participan en el concurso”.

Aunque sí lamentó que “el papel del escanciador es algo que se está perdiendo" a pesar de que hay gente que, gracias a la sidra casera que está muy en auge, escancia en sus casas. Cada vez son más los negocios que optan por los tapones o escanciadores, a lo que se suma el hecho de que “los empresarios no quieren pagar lo que vale un escanciador profesional, la persona, un profesional de verdad”.

En total se otorgaron catorce premios. Diez generales, tres correspondientes a los escanciadores locales y el trofeo al sub 25. Cada uno de ellos fue subiendo al escenario para recoger el galardón de manos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, Iván Pérez, y del responsable del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, Daniel Ruiz.

Especialmente emotivo fue el momento en el que el décimo clasificado, Alexander Gabriel, cedió su premio a Alexandra Castellanos. Ambos habían conseguido la misma puntuación, desempatando en los puntos otorgados por estilo. Esto dio la victoria finalmente a Gabriel, que decidió regalarle el trofeo a su compañera de concurso.