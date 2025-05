Si te gusta la gastronomía asturiana, no te puedes perder la Jornada del Cachopín en Llanera y sus propuestas

Llanera celebra un año más la Jornada del Cachopín, un evento en el que durante poco más de una semana, todo aquel que se acerque a los establecimientos participantes podrá degustar sus propuestas por tan solo 4 euros la tapa. El cachopo será el principal protagonista en estas jornadas, que se darán a partir de hoy, 23 de mayo, hasta el próximo domingo 1 de junio.

Serán 20 los establecimientos los que participarán en las Jornadas del Cachopín de este año, todos repartidos por Posada de Llanera, Lugo de Llanera y Pruvia. Son cuatro más que en la anterior edición, algo que demuestra su éxito y constante crecimiento, pues el número de participantes es mayor edición tras edición.

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más aclamados de Asturias y el cual no te puedes perder. Y si no sabes qué establecimiento visitar, aquí tienes cinco propuestas que no te van a dejar indiferente:

1. "Merece la pera"

Diana Blanco e Isabel Bermejo con el cachopo "Merece la pera" / Pablo Solares / LNE

En el Restaurante Blanco han querido innovar con su cachopín. Su propuesta, "Merece la pera" es un investo de cachopo tierno que en su interior encuentra jamón, queso gorgonzola y el toque que le hace especial: confitura de pera. Tiene como acompañante bastones de berenjena en tempura con miel.

Restaurante Blanco Teléfono: 985 77 15 24 Redes: Instagram @elblanco_restaurante Dirección: C. José Manuel Bobes, 10, 33690 Lugo de Llanera, Asturias Horario: Lunes a jueves de 13.00h a 16.00h Viernes de 13.00h a 16.00h y de 21.00h a 23.00h Domingo de 13.00h a 16.00h

2. "Cachopo tradicional jamón y queso"

Marta Franco y Henrique Oliveira con el "Cachopo tradicional" / Pablo Solares / LNE

En La Mundina se han agarrado a la receta tradicional del cachopo para participar en la Jornada del Cachopín. Su propuesta es el Cachopo tradicional, que lleva, dentro filtere de ternera, Jamón Duroc y queso tierno de vaca. Además, su propuesta es apta para celiacos.

La Mundina Teléfono: 984 49 64 23 Dirección: C. Naranjo de Bulnes, 24, 33690 Lugo de Llanera, Asturias Horario: Martes a viernes de 20.00h a 23.00h Sábado de 13.30h a 15.30h y de 20.30h a 23.00h Domingo de 13.30h a 15:30h y de 20.30h a 22.30h

3. "Cachopín campero"

José María Rodríguez con el "Cachopín campero" / Pablo Solares / LNE

La propuesta del la cafetería Crisol es su "Cachopín campero", que tiene un toque japonés, pues está rebozado con panko en vez del rebozado clásico de pan rallado. Entre sus ingredientes, encontraremos carne de ternera, jamón serrano y queso ahumado. Como acompañamiento, la tapa tendrá pimientos asados, champiñones y tacos de jamón.

Cafetería Crisol Teléfono: 985 77 18 91 Redes: Facebook: https://www.facebook.com/josemaria.rodriguezribeiro/ Dirección: Calle San Isidro, 8, Lugo de Llanera Horario: Lunes a jueves de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 22.00h Viernes y sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 00.00h Domingo de 13.0hh a 15.00h

4. "Burger"

Miguel Abraham con el cachopo "Burger" / Pablo Solares / LNE

La sidrería Urriellu ha apostado este año por un cachopín cuyo ingrediente principal cambia. Suele ser ternera, pero ellos van con carne de hamburguesa, paleta ibérica y crema de queso gamoneu. El rebozado es de galleta y cuenta con una salsa secreta.

Sidrería Urriellu Teléfono: 984 19 30 09 Redes: ⁠Instagram: @SidreriaUrriellu Facebook: https://www.facebook.com/sidreriaurriellu Dirección: Calle Naranjo de Bulnes, 1, Lugo de Llanera Domingo a jueves de 13.00h a 15.00h y de 22.00h a 22.00h Viernes y sábado de 13.00h a 15.00h y de 20.00h a 23.30h

5. "Cachopo bambú"

Daisy Noemí Mejía y Cinthya Magdalena Pino con el "Cachopo Bambú" / Pablo Solares / LNE

El "Cachopo bambú" es la propuesta del restaurante homónimo. En esta ocasión, presentan un cachopo hecho con filete de jamón, crema de queso ahumado de Pría y manzana caramelizada, con un rebozado crujiente gracias al panko.