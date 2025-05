Llanera vibra con la Banda y el Bandín de Música de Siero: así ha sido la actuación de la formación en Posada

La Banda de Música y el Bandín de Siero hicieron vibrar este viernes al público llanerense con un concierto que homenajea a bandas sonoras del séptimo arte. La actuación, con lleno de público, tuvo lugar en la Escuela Municipal de Música en Posada de Llanera.

El Bandín dirigido por Silvia Ovies abrió la velada con la interpretación de dos piezas muy conocidas por el auditorio: "No se habla de Bruno" de la banda sonora de "Encanto" y "We are the champions" de Freddie Mercury. A continuación la Banda de Siero bajo la batuta de Emilio Huerta Villanueva ofreció un repertorio muy popular con piezas compuestas especialmente para películas como "Highlights from La La Land" y "Up". Asimismo el medio centenar de músicos interpretaron una selección de composiciones del maestro Henry Mancini, con un guiño a Los Beatles con "Ob-la-di, Ob-la-da".

Este concierto de primavera finalizó con el conocido "El Carmín de La Pola", con el que se invitó al público a participar activamente en el evento musical. La Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM) impulsa de esta manera la interpretación musical en grupo por talentos jóvenes en formación.