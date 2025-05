Héctor Pérez, un poeta inspirado entre libros

Nada puede haber más gozoso para alguien que se dedica a la literatura que trabajar entre libros. En el caso de Héctor Pérez se trata de un anhelo cumplido. Él es uno de los bibliotecarios de Llanera y en sus anaqueles se cuentan ya un total de diez obras poéticas, y tiene alguna más en mente.

El Héctor Pérez escritor comenzó, no obstante, "con prosa, pequeños relatos y cuentos cuando tenía unos 13 o 14 años", rememora. La poesía llegó "más tarde, cuando estaba en la Facultad de Historia", y lo hizo para quedarse. "Fue una forma de buscar otra manera de expresarme, con los relatos ya no me sentía tan cómodo", explica. Fue la poesía la que abrió todo un campo de sentimientos y alternativas, que a lo largo de los años han ido cambiando. "Los temas que se tratan siempre son muy pocos: el paso del tiempo, las emociones... Para no repetirme, intento que por lo menos la forma sea diferente. De un libro a otro voy cambiando, me pongo retos a mí mismo para no aburrirme yo como escritor, pero sobre todo pensando en el lector", sostiene.

Escribe desde los recuerdos "apegados a mi infancia rural en Arlós" hasta "el presente más urbano, con un lenguaje más desenfadado, más realista", y con una vena que él mismo define como "mucho más surrealista, imaginativa, porque trato de no cerrarme a nada". Un ejemplo: en su última obra el lirismo se teje con hilos de astrofísica, con referencias a agujeros negros. "Intento abrirme a otras temáticas", resume Héctor, rodeado de libros en la biblioteca de Llanera. En ella ha desarrollado una importante labor de estudio y difusión, siempre detrás de iniciativas novedosas para fomentar la lectura entre las nuevas generaciones, para descubrir y perpetuar la creación de los autores locales, muchos de ellos casi devorados por el olvido. Y, en cierto modo, luchando con la poesía por bandera en un espacio creativo en el que la narrativa es mayoritaria.

"El de la poesía es un género muy exigente. Una narración normalmente suele ser muy fácil de seguir. Un inicio, un nudo y un desenlace que te cuentan una historia. Todos estamos acostumbrados a que nos cuenten cuentos desde niños. La narrativa nos engancha muy fácil, es más pasiva. Sin embargo, en una poesía el lector tiene que poner muchísimo de su parte. El poeta te deja pinceladas, es lo que más se parece a la pintura", reflexiona el autor.

Al principio, escribió obedeciendo a un impulso de "sacar fuera lo que quería expresar". Con el tiempo, aspira a interpelar al lector con sus obras, tratando de "generar una reacción en él".

Y no deja de haber sorpresas. "A veces me lo comentan y es curioso. Cuando escribo, quizás no pretendo causar exactamente la reacción que me cuentan los lectores, y es cuando te das cuenta de que cada vez que alguien lee, revive. La poesía genera muchas emociones y siempre son diferentes", sostiene.

Como autor en asturiano, Héctor Pérez considera que "desde el punto de vista artístico, es un milagro todo lo que se está consiguiendo en Asturias". "Hay muchísimos autores desde los años ochenta o noventa, como Xuan Bello, Berta Piñán...Desde esa hornada hasta ahora, se mantuvo la producción, no hubo parones en la escritura y se siguen añadiendo voces nuevas", defiende. Y se trata de "voces que enriquecen, no son simplemente repetitivas, sino que van enriqueciendo con nuevas temáticas. Es una literatura viva, que es lo que interesa, que no quede obsoleta, un fósil, sino que sigue hablando del presente de cada autor", añade.

Y aunque se confiese "un poco vago, pues escribo cuando me apetece", reconoce que ya tiene otro proyecto en marcha. Una recopilación de reflexiones, de pequeñas creaciones que nacieron y se difundieron a través de las redes sociales al hilo de la pandemia, que ya están en manos de la editorial y que será un "historial de navegación" con pequeñas perlas de los últimos cinco años. Verá la luz este 2025. Y, para el futuro más lejano, otro reto: "Quiero hacer un poema extenso, de 300 o 400 versos", revela con un guiño. "Será un desafío de los que me gusta ponerme", concluye el autor.