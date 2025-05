El pleno extraordinario de Llanera aprueba su Plan Económico y Financiero

El Ayuntamiento de Llanera aprobó este miércoles su Plan Económico y Financiero en pleno extraordinario. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida (IU), mientras que Partido Popular y Vox se abstuvieron. La necesidad de aprobar este trámite viene dada por la regla fiscal del equilibrio estructural que, junto con la regla del gasto y con la regla del límite de deuda, regulan la gestión de la deuda pública y de los gastos de las Administraciones Públicas. Esta legislación establece que los ingresos tienen que ser suficientes para atender a los gastos sin incurrir ni en endeudamiento ni solicitar financiación externa.

En este sentido, la concejala de Hacienda, Pilar Fernández, explicó que "en nuestro caso, lo que se pone de manifiesto con la liquidación del presupuesto de 2024 es que hay inestabilidad presupuestaria porque se han reconocido obligaciones financiadas con cargo al remanente de tesorería". Lo que en realidad demuestra que "no se ha producido ningún tipo de endeudamiento, no hemos pedido dinero a nadie y lo que hemos hecho es gastar parte de nuestros ahorros".

La única intervención de partidos de la oposición fue la de Nuria Niño, como portavoz del Partido Popular en ausencia de Silverio Argüelles por motivos personales. Niño señaló que "la aprobación de este plan es necesaria porque se ha distribuido el plan de gasto con un importe de 847.000 euros y aunque ese gasto se ha cubierto con fondos propios, quiere decir que se ha gastado más de lo que en su momento se había presupuestado".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Llanera aún no ha aprobado sus presupuestos para 2025, sino que se han prorrogado los del ejercicio anterior desde el pasado 1 de enero. Frente a las críticas del PP, que habló de "mala gestión", el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, que presidió el pleno, alegó que "el problema no es de mala gestión ni de mala ejecución, sino que viene dado por haber ejecutado todo el presupuesto y los remanentes". Detalló que "cerramos el 2024 con 8 millones de remanentes, fruto de los ingresos por los impuestos, tasas y demás y que no se nos está dejando ejecutar todavía por parte del Gobierno Central, por lo que no podemos responder a las necesidades de nuestros vecinos".

"El Ayuntamiento de Llanera es uno de los más fuertes, económicamente hablando, de Asturias y eso se demuestra con los informes finales y las ejecuciones de cada año", concluyó el regidor.