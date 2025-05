Incautan y destruyen 12.884 juguetes no homologados que fueron localizados en una nave de Silvota

La operación se inició el pasado mes de febrero, tras una alerta de la Guardia Civil, incluyó inspecciones en varios comercios minoristas y ha culminado con la incautación y destrucción de 12.884 juguetes en una nave del polígono de Silvota una vez comprobado e que carecían de la obligatoria etiqueta CE, por lo que incumplían la normativa europea. La actuación forma parte de las inspecciones periódicas de la Dirección General de Consumo, dirigida por Faustino Zapico, y que ya había intervenido en diversos establecimientos durante los meses de febrero, marzo y abril.

Tras realizar pequeñas inspecciones en tiendas minoristas, las pesquisas llevaron hasta un almacén mayorista del polígono de Silvota, identificado como proveedor de los productos. "Finalmente, en la inspección realizada el pasado 22 de mayo, se localizaron casi 13.000 juguetes sin identificación del responsable del producto ni facturas de compra, lo que motivó su incautación y posterior destrucción en un centro autorizado", destaca el Principado.

La localización y destrucción de casi 13.000 juguetes en una sola operación "es muy significativa", subrayan los responsables de Consumo, sobre todo si se comparan estos números con los de años anteriores. En 2024 se destruyeron unos 5.000 artículos y en 2023 fueron unos 15.000. Zapico incidió en la relevancia de evitar la entrada de productos potencialmente peligrosos para la infancia y la de este tipo de intervenciones como herramienta clave para garantizar la seguridad de los productos en el mercado.

"Muchas de las inspecciones en comercios minoristas se originaron a partir de comunicaciones de la Guardia Civil, en el marco de la campaña Ludus, destinada a detectar juguetes falsificados. Durante estas actuaciones se identificaron bienes sin etiquetado obligatorio o incluidos en la Red de Alertas de Productos Industriales, lo que motivó su retirada del mercado y la emisión de ocho alertas por parte del Servicio de Consumo, prohibiendo su comercialización para proteger la salud y seguridad de los consumidores, especialmente de niños y niñas", indica el Principado.

La Administración autonómica ofrece una serie de recomendaciones para evitar problemas y recuerda que cualquier juguete debe incluir obligatoriamente en su etiquetado, en castellano, la siguiente información: marcado CE, que garantiza el cumplimiento de la normativa europea; nombre y dirección del fabricante o responsable en la UE, así como su marca comercial registrada; número de lote, serie o modelo, o cualquier otro elemento que permita su identificación; e instrucciones de uso y advertencias de seguridad, incluyendo la edad recomendada.

"Si un juguete no incluye esta información, se recomienda no adquirirlo, ya que podría no ser seguro", concluye Consumo.