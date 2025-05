Jorge Sánchez, "el médicu de Lugo" nació en el Cantu San Pedro, "donde el emperador Trajano venía a veranear”

Jorge Sánchez García es “Jorge, el médicu” de Lugo de Llanera. Es del “Cantu San Pedro, donde venía el emperador Trajano a veranear”, dice con un guiño el doctor jubilado hace cuatro años y que siempre ejerció como médico de familia. El lugar que lo vio llegar al mundo es una zona arqueológica por estudiar en las afueras de la localidad, en el barrio de Castiello, documentada históricamente, en el la que hubo un castro y sobre la que se edificaron varias viviendas con el paso del tiempo. En una de ellas nació Jorge, y “sólo quedamos seis ejemplares que podamos decir eso”, comenta entre risas.

Criado en esta parte de la parroquia, el pequeño Jorge vivió una infancia feliz en la que no faltó el trabajo. Porque entonces “los que vivíamos en el Cantu bajábamos en burra a Lugo, y los guajes de aquí se reían de nosotros”, rememora. En su caso, le tocó arrimar el hombro en el campo, con su abuelo, en veranos de garabatu y hierba mientras “los críos de Lugo se dedicaban a jugar a indios y vaqueros”.

A la tierna edad de seis años le tocó irse a estudiar a Oviedo, porque en Lugo “no había dónde”. Así que de bien pequeño se quedó en una pensión con una familia de la capital, para estudiar con los Maristas del Auseva. Al año siguiente “aumentó la frecuencia de los trenes, con lo que ya no tenía que quedarme en Oviedo”, cuenta. Pero no se sabe si fue peor el remedio o la enfermedad, porque “entonces iba y venía todos los días solo, un niño de siete años, caminando desde la Renfe hasta el Auseva. Impensable hoy en día, ¿te imaginas? Pues así fue”, relata enérgico.

Después de las primeras letras llegó el Bachillerato y más tarde el ingreso en la Facultad de Medicina, también en la capital del Principado. De aquella “entramos como 400 estudiantes, no como ahora que entran poquísimos con las notas de corte y los numerus clausus; estamos jubilándonos todos y queda muy poca gente”, reflexiona Jorge, que empezó a ejercer bien pronto. Con 25 años acabó la carrera, y empezó a trabajar en consultorios rurales. Estuvo dos años en Sotrondio, otros tres en Paredes (Valdés), otros seis en Berducedo (Allande) y finalmente, cuando aprobó la plaza, en el consultorio periférico de La Nueva, en Sama, donde ejerció dos décadas hasta su jubilación. Paradójicamente, y aunque es el “médicu de Lugo”, nunca pasó consulta en su pueblo.

Las anécdotas de su periplo se le amontonan en la memoria. Casado en Lugo de Llanera, ya tenía a sus tres hijos cuando le tocó rodar por la Asturias profunda, y no le faltan motivos de recuerdo en perspectiva. Sobre todo de los años en Allande, en una localidad “al otro lado del Puerto del Palo, que se quedaba incomunicada durante semanas cuando nevaba”, y en la que “no había teléfono en el consultorio, sólo en el bar del pueblo, así que había que avisar al chigre cuando alguien se ponía malo para que vinieran a buscarme”. Los parroquianos ya sabían dónde estaba cada paciente, así que si la cosa se ponía cuesta arriba, “aparecían ya con el tractor para llevarme”. Porque, entre otras cosas, los pueblos están muy distantes y en invierno, se llegaba a duras penas. “Me decían que no me preocupara, que hiciera lo que pudiera y si no se llegaba y se moría alguien, pues así es la vida allí”, relata. Fueron años de “descansar dos días al mes, y si querías un mes de vacaciones tenías que buscarte tú mismo el sustituto”, en una localidad abundante en vivencias para apuntar.

Como el día en que uno de los vecinos, Wenceslao, que andaba mal del corazón, tuvo que ser derivado al HUCA de urgencia por una insuficiencia cardiaca. “No había ambulancia y el servicio lo prestaba la Policía Local. Así que los avisé para que lo llevaran a Oviedo rápidamente. Más tarde llamé al agente para ver cómo habían llegado, y resulta que habían parado a comer en el alto de Cabruñana. Wenceslao le había rogado para que pararan a tomar un menú, porque ‘luego fíu no me van dar nada de comer decente en el Hospital’. Después de aquello estuvo 15 días ingresado”, cuenta Jorge entre carcajadas.

En otra ocasión falleció un vecino en el monte: “se cayó de un poste y tuvo fractura de cráneo. Me quedé yo sólo sentado al pie del cadáver cuatro horas, porque la Guardia Civil y la funeraria no acababan de llegar; no lo iba a dejar allí para que lo comieran los buitres”, recuerda, aunque son más los momentos de alegría en aquellas tierras. Como “cuando había matanza, me invitaban en todas las casas y claro, no iba a decir que no”.

Tras jubilarse hace cuatro años, es habitual ver a Jorge por las calles de Lugo. Ha visto a la localidad crecer y cambiar, pasar de ser un pueblo en el que “cuando iba a cobrar los recibos de las fiestas, conocía todas las casas". "Ahora no conocemos al vecino”, dice. Montañero aficionado, puede presumir de haber coronado los techos de todos los concejos de Asturias, de haber subido “las cien cimas más guapas de la región” y de haber inventado una ruta, la del “Espinazu de Llanera”, que pasa por las cuatro cimas del concejo: Gorfolí, Santufirme, la Cogolla y el Picu Menéndez, aunque nunca ha sido señalizada.

También corrió cuatro maratones “hasta que fastidié una rodilla”, y muchos en Lugo aún recuerdan los intercambios que hacía con los pueblos en los que estuvo destinado. “Iba la gente de Llanera en autobús y después venían los de Allande y Paredes: jugábamos al fútbol, a las cartas y de comilona”, relata.

Sus seis nietos y la pandilla de las cartas, con más de 30 parroquianos, consumen ahora su tiempo. Es lo que llama la “pochaterapia”, por el célebre juego de la pocha, un sano ejercicio de vecindad y amistad con el que mantiene el contacto con todo el mundo de su Lugo natal, en el que “muchas veces me consultan por la calle las dolencias”.

Medio en broma comenta que “todas las mozas de este pueblo se casaron en Oviedo, no es mentira, unas 50 se fueron”, apunta. En su caso se quedó cerca, con la heredera del mesón Panera de Lugo, el más antiguo de la parroquia. Un motivo más para que todo el mundo lo conozca y lo reconozca. Un doctor con la simpatía como medicina.