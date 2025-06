Marea naranja en la Fiesta de la Bicicleta de Llanera, que reunió un año más a familias y amigos en torno a la popular ruta

Las ganas de pedalear de los 150 participantes en la XXXII Fiesta de la Bicicleta de Llanera pudo con todo. Aunque el tiempo no acompañó y la lluvia hizo acto de presencia durante la popular cita organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Llanera, el evento fue un éxito al que contribuyeron los muchos grupos de familias y amigos fieles a esta convocatoria anual llanerense.

Aritz y Julen González, de 5 y 4 años, respectivamente, llegaron desde Gijón con sus padres, Gorka González y Noelia Rodríguez. "Nos convencieron los niños en el desayuno", explicaron. Es la primera vez que participan, pero no la primera vez que acuden a Llanera. "Solemos venir a menudo, porque es un concejo que organiza muchas cosas para las familias y no nos cuesta nada coger el coche y acercarnos hasta aquí", destacaron.

El grupo de amigos formado por Raúl Llaneza, Izan Caro, David Iglesias y Diego Matilla, de entre 12 y 14 años, llegó desde la misma Posada para hacer la ruta. Llaneza participa todos los años, "desde que era un niño", mientras que para Iglesias es la primera vez. "Nos gusta mucho andar en bicicleta y nos parece una buena oportunidad para compartir un momento entre amigos", señalaron.

De todas las bicicletas, destacaba en particular la de Noa Díaz. La pequeña, de siete años, se había pasado toda la tarde del sábado personalizando su bici, heredada. "He decorado las ruedas con charms de estrellas de colores, le he pintado el manillar y le he puesto unas cuantas pegatinas", detalló orgullosa. Además, "cuando he terminado la he limpiado para que estuviera en condiciones". Lo que más le preocupaba, era que la prueba pudiera ser cancelada por la lluvia, pero al final, "todo su esfuerzo ha valido la pena", apuntó su madre.

La comitiva salió desde el polideportivo municipal de Posada, pasados unos minutos de las 11 de la mañana, con un recorrido que pasó por El Cruce, Posada, Lugo, el parque, el polideportivo de Lugo, el Truébano, cruce con la Bérvola, Ables, Portiella, Guyame, San Cucao y regresó de nuevo a las instalaciones del punto de partida. Entre todos los participantes se sorteó, como no podía ser de otra manera, una bicicleta.