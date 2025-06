La mejora de las instalaciones del complejo deportivo Santi Cazorla de Lugo requerirá una inversión de 486.000 euros

La mejora de las instalaciones de la piscina climatizada, gimnasio y zona de hidroterapia del centro deportivo Santi Cazorla, en Lugo de Llanera, requerirá de una inversión de 486.000 euros. Así quedó de manifiesto este jueves en el Pleno ordinario que dio luz verde a las condiciones de un nuevo contrato para devolver el uso en condiciones óptimas a estos equipamientos, en tela de juicio desde hace mucho tiempo.

El plenario dio de paso la suspensión del contrato con la anterior empresa concesionaria del servicio, así como la asunción, además, del pago de un canon por parte del Ayuntamiento a la nueva empresa que resulte concesionaria de 223.800 euros anuales en un periodo total de 10 años, toda vez que las pérdidas que ocasiona el servicio cada año serían de 180.000 euros. Para ello, se llevará a cabo previamente una consulta de mercado para la explotación del equipamiento.

El PP afeó al gobierno local que “asuman ahora como una solución aquello que antes negaban”, además de recordar que “la licitación de una nueva concesión podría dilatarse mucho en el tiempo con el consiguiente deterioro de las instalaciones; la inversión necesaria será mucho mayor en este caso sin que los usuarios tengan unas instalaciones dignas”, señaló el portavoz del grupo, Silverio Argüelles, quien alertó de que será necesario subir las cuotas a los socios.

IU, por su parte, propuso que sea el Principado el que se haga cargo de la gestión de estas instalaciones y su explotación, o que se apueste por remunicipalizar el servicio.

“No es una pérdida de tiempo, estamos estudiando el mercado para ver cómo podemos sacar esto a licitación de la forma más provechosa para los vecinos”, defendió el portavoz del PSOE, José Antonio González. "Han sido dos años de intenso trabajo, en un asunto que hunde sus raíces en anteriores legislaturas de los populares, solo gracias a la insistencia de nuestro grupo se consiguió en su día frenar el altísimo desembolso municipal ofrecido a la empresa por el anterior alcalde popular, y que a día de hoy habría costado más de 5 millones de euros, y ahora, con la misma insistencia, hemos logrado que desde el ámbito municipal se pueda buscar el inicio de una nueva y mejor etapa para este complejo”, matizó el portavoz al finalizar el Pleno a través de un comunicado.

El Pleno tumbó una moción del PP para llevar ante el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura el impago del servicio de recogida de animales errantes en el concejo, por el que el Ayuntamiento tendrá que abonar “hasta 300.000 euros”, advirtió Silverio Argüelles, mientras que IU exigió una comisión para “que nos den toda la información necesaria”.

Por otra parte, sí se dio de paso otra moción de los populares para habilitar sendos aparcamientos exclusivos para los vecinos de Lugo y Posada durante la celebración del Boombastic el próximo mes de julio. Tanto Vox como IU apoyaron la moción, e incluso en el caso de IU su portavoz, Gonzalo Bengoa, pidió que la habilitación de estos espacios se extienda a otros eventos con mucha afluencia de público.

En ambos casos el PSOE votó en contra de las mociones. "El equipo de gobierno sigue realizando en este mandato política útil para Llanera, defendiendo los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, aportando soluciones, y escuchando las necesidades que existen en el concejo", señaló el grupo socialista. De ahí el voto negativo a estas mociones que, consideran, "no tienen cabida dentro del trabajo que viene realizando, una por su inoportunidad, debido al proceso judicial en la que se encuentra, y la otra por estar ya contemplada en los planes del gobierno local desde hace dos años".

En cuanto a la recogida de los animales errantes, "En la actualidad este asunto se encuentra aún judicializado, con lo cual no procede su fiscalización, ya que se desconoce el resultado final al no existir ejecución de sentencia". Para el portavoz del grupo socialista, José Antonio González , “hemos estado defendiendo los intereses de Llanera durante todo el proceso, negándonos a abonar por imposición lo que pretendía el Centro Canino de La Ería, y no vamos a cesar ahora que estamos al final del proceso. Lo que está claro que para el PSOE los intereses de Llanera están por encima de los de una empresa privada, que suma servicios y precios de forma unilateral y sin el refrendo municipal”.

En cuanto a los aparcamientos para el Boombastic, precisan que el asunto "ya está en marcha, ya que la realidad es que en estas dos ediciones anteriores ya existían aparcamientos para residentes. A pesar de la dificultad que supone, y anteponiendo siempre los intereses de Llanera, desde que el Boombastic se celebra en La Morgal se ha dispuesto de estos aparcamientos, y en ello se lleva trabajando para volver a ofrecer estos en la presente edición”, señaló González.