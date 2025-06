Jesús Calleja aterriza en Llanera: así está siendo la grabación de su programa de televisión

Revolución en Llanera. El conocido presentador de televisión y aventurero Jesús Calleja se encuentra estos días rodando en el concejo uno de los capítulos de la nueva temporada de su programa "Volando voy", un formato con el que recorre pueblos de España para dar a conocer la labor de sus gentes, y de paso, dar una vuelta en helicóptero a alguno de sus vecinos. El equipo de rodaje lleva ya algunos días en el municipio, levantando mucha expectación entre los llanerenses. El epicentro del episodio dedicado al concejo es el complejo de viviendas colaborativas (cohousing) de la localidad de Caraviés.

Este es el punto elegido para grabar a varios grupos de vecinos, entre los que ayer se contaron varios chavales del equipo inclusivo del All Rugby, que se prestaron para varias escenas en las que echan una mano para acabar de construir las viviendas colaborativas de la cooperativa "Axuntase".

"Nos llamaron y nos pareció muy buena idea, enseguida se animaron unos quince jugadores", explica Carlos Areces, uno de los responsables del club que trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte. Fue una mañana larga, con algunos nervios a primera hora, porque no sabían muy bien en qué iba a consistir el rodaje. Pero enseguida todo fue sobre ruedas, con el reparto de cascos para entrar a la obra de las casas de Caraviés y reparto de tareas para poner a los chicos a trabajar transportando materiales.

Uno de los hilos argumentales principales del capítulo es dar a conocer en qué consiste este proyecto residencial pionero en Asturias, mostrar el avance de los trabajos y arrimar el hombro para agilizar las tareas, dado que para el verano llegarán los primeros residentes a un complejo en el que se busca una convivencia intergeneracional y colaborativa de todos sus miembros.

"Las casinas", como ellos mismos las denominan, han llamado la atención del equipo de Calleja y, de hecho, serán el escenario principal del final del rodaje del episodio dedicado a Llanera, cuando se juntan los vecinos en una reunión festiva con el presentador para proyectar los vídeos grabados en el concejo. Será en ese momento cuando los chicos del "All Rugby" tengan especial protagonismo, para contar su proyecto y mostrar cómo han ayudado en las labores de fin de obra, aunque sean ficticias, de las viviendas.

"Están encantados, ha sido una experiencia muy guapa para todos", señala Carlos Areces, que ayer pasó buena parte del día en Caraviés con los jugadores. Tras rodar toda la mañana varias escenas, recibieron la sorpresa del día: la llegada de Jesús Calleja para saludar y recibir un regalo muy especial. Una bufanda del club y un balón de rugby de recuerdo, para que lleve el nombre de Llanera bien lejos. "Han sido todos encantadores, el equipo y Jesús Calleja nos han tratado fenomenal, nos han traído bocadillos para la comida y él, en concreto, ha sido muy cercano y amable, recogiendo el regalo y haciéndose fotos", señala Areces, pendiente de la grabación del encuentro final en la que también participarán.

El grupo de profesionales que se desplaza con Calleja ha rodado en otros escenarios del municipio, como en el área recreativa de Santufirme, con la participación de los vecinos de Santa Cruz de Llanera. Pero en ese caso Calleja no se dejó ver. Los vecinos de Pruvia están citados igualmente para la grabación, y parece que también han visitado algún establecimiento hostelero local para rodar con músicos de la zona. Todo un despliegue que, pese a la discreción con la que se está llevando a cabo el trabajo, ha revolucionado al vecindario.

No se habla de otra cosa en el concejo, desde la peluquería hasta los chigres, porque no siempre se tiene la oportunidad de salir en un programa de éxito con un personaje como Jesús Calleja, que acaba de cumplir la hazaña de viajar al espacio. Lo que no ha trascendido es a quién ha llevado en su helicóptero. Habrá que esperar a la nueva temporada.