De Llanera al cielo: esta es la historia de Daniel Álvarez, que cumple un sueño de la niñez

Del Colegio Inglés de Llanera a las estrellas. El alumno del centro Daniel Álvarez Roces se ha convertido en uno de los alumnos para el curso que viene de la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Delft, en Holanda, considerada la mejor de Europa en esta especialidad.

No ha sido fácil: El joven ha conseguido situarse en el número 70 entre 3.400 solicitantes de más de 60 países, para un total de 440 plazas. Un logro enorme aquilatado con su esfuerzo y sus notas de diez en el Bachillerato Internacional que acaba de finalizar, y que le permite no tener que haberse enfrentado a la PAU al ser admitido en una Universidad Extranjera.

El proceso para llegar hasta Holanda ha sido laborioso. “Primero tuve que iniciar la solicitud el 15 de enero, con tiempo suficiente para subsanar los posibles errores”, señala encantado con la etapa que se abre ante él. Después recibió material online y varias clases magistrales grabadas sobre la materia que los holandeses exigen dominar para acceder a los estudios aeroespaciales, con muchas horas de trabajo en la plataforma digital y dos pruebas finales. “Una de ellas una especie de test psicológico, una prueba de aptitudes en la que nos preguntaron sobre intereses y expectativas, actividades que hayamos hecho en este tiempo y que suponía un 40 por ciento de la nota”, señala Álvarez. Además, se tuvo que enfrentar a un examen sobre el material que le proporcionó la Universidad, para completar el 60 por ciento restante de la nota.

El método de puntuación es “un poco diferente al de aquí, porque establecen una comparación entre los alumnos, pero aún así saqué una de las notas más altas”, relata el alumno. La nota de corte estaba en 6 y él sacó algo más de un 7, con lo que se aseguró una plaza en la licenciatura de sus sueños que le supo a gloria. “Lo supe la pasada Semana Santa y fue una alegría enorme; ahora estoy en la búsqueda de residencia, en la que la Universidad también nos ayuda”, relata Daniel.

El curso comenzará el 1 de septiembre, pero acudirá unos días antes porque “como somos tanta gente de fuera, de más de 60 países diferentes, organizan fiestas para que nos conozcamos antes”. Allí permanecerá tres años, y después “aún no he pensado qué master quiero hacer”, reconoce. Lo que sí sabe es que le gustaría mucho trabajar en “el diseño de aviones, es algo que me gusta mucho, sobre todo el mundo de los cazas de combate que se están diseñando en la actualidad”.

Alumno en Llanera desde los tres años, lamenta que uno de sus compañeros haya estado a punto de conseguir plaza en el mismo centro, pero “finalmente no pudo ser, es una pena”. No obstante, confía en brillar en Delft como ha venido haciendo hasta ahora y no sólo en las aulas: también practica karate desde pequeño y suma varias medallas en campeonatos.

Ahora inicia una nueva aventura que lo llevará bien alto, como los aviones que planean en su cabeza desde que era niño, para cumplir el sueño de ser él quien les de vida.