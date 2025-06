Boda rojiblanca en Llanera: "Siempre dije que si me casaba lo haría con los colores del Sporting"

Tres calas rojas, acompañadas por hojas de eucalipto, descansaban en las manos entrelazadas de Coral Álvarez. El ramo, elaborado por ella misma, estaba compuesto por sus flores favoritas "recogidas del jardín de mis padres". La joven, natural de la parroquia de Villardeveyo, en Llanera, contraía matrimonio este sábado con Santiago Valladares, de Gijón, en el salón de bodas del Ayuntamiento de Llanera, en un enlace oficiado por la concejala Eva María Pérez. Les acompañaron sus familiares y su círculo de amigos más cercanos.

Una boda especial porque, tal y como reconoció la edil que los casó, "me une una relación muy estrecha a nivel personal con la pareja", a la vez que emotiva, ya que "no todos los días casamos a alguien natural del concejo", explicó. Tanto es así que Pérez quiso dedicarles unas palabras a los novios antes de dar comienzo a la ceremonia civil. Un discurso en el que no pudo contener las lágrimas. Y es que "el fútbol une mucho", bromeó.

Ambos cónyuges pertenecen a la Peña Sportinguista El Cruce de Llanera y "juntos hemos compartido alegrías y disgustos, así como viajes para ver nuestro equipo". De hecho, la novia vestía un sencillo traje blanco bordado, acompañado por una chaqueta y un lazo de tonalidad roja. "Al principio pensé en llevar un vestido más pomposo, pero yo no soy así y quise darle el tono rojizo porque desde pequeña siempre dije que, si me casaba, lo haría con los colores del Sporting".

"Dos piezas que encajan a la perfección"

Santiago Valladares y Coral Álvarez se conocieron hace seis años por motivos laborales. "Lo que comenzó como una amistad ha terminado por unir nuestras vidas para siempre", señaló. Entre muchas otras cosas, su afición por el equipo rojiblanco es una de las cosas que comparten, haciendo de ambos "dos piezas de un puzzle que encaja a la perfección", apuntó Montse García, amiga de los novios y testigo de la ceremonia.

Una vez declarados "marido y mujer", el ya matrimonio y sus invitados se desplazaron al restaurante La Campana, en Pruvia (Llanera), donde celebraron el banquete.

Llanera es uno de los municipios que acoge más bodas por sus numerosos restaurantes especializados en este tipo de ceremonias y los enlaces civiles en el concejo son abundantes. En total, por el momento para este 2025, entre las ya celebradas y las reservas hechas en el Ayuntamiento hay un total de 76 enlaces contabilizados.