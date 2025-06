La melodía de doscientos acordeones en Llanera que recordó a Miguel Ángel González Bardio

Pasodobles, vals o canciones populares como "Santa Bárbara bendita". El Instituto de Educación Secundaria Llanera, en Posada, se convirtió la mañana de este sábado en un escenario en el que dos centenares de instrumentistas aunaron fuerzas en el II Encuentro de Acordeonistas, organizado por la Escuela Municipal de Música del concejo en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. En el acto participaron un total de catorce formaciones musicales llegadas desde distintos puntos de Asturias, Galicia y León.

Uno de los grupos participantes fue el de la Escuela de Música de Llanera, organizadora del evento, encabezado por Noelia Méndez. "La verdad es que estamos muy contentos de la respuesta, tanto por parte de los músicos, como del público", explicó. De hecho, en esta nueva edición han duplicado el número de músicos y han contado con tres formaciones más que el año pasado. Algo que les anima "a continuar con esta iniciativa en el tiempo".

Dos de los participantes, Juan José Ramos y Luis Javier Menéndez, ambos de la Escuela Vanesa Iglesias, de Gijón, repiten experiencia. El primero comenzó a tocar el acordeón "después de la pandemia, porque un amigo mío me llevó a una clase para probar y me enganchó", mientras que Menéndez lleva tocando desde los 14 años. "Hubo un tiempo que tuve que dejarlo, por motivos laborales, y lo retomé hace una década, cuando me jubilé, porque podía dedicarle más tiempo", señaló.

Especialmente emotivo fue el momento en el que profesores de las distintas formaciones rindieron homenaje a Miguel Ángel González Bardio. "Por él es por quien nosotros y tantos chavales de nuestra generación estamos hoy tocando este instrumento". La mujer del maestro acordeonista, fallecido hace algo más de una década, Caridad Alonso Feito, fue la encargada de recoger una placa conmemorativa en su honor y un ramo de flores.

Durante el tiempo que duraron las actuaciones, los asistentes pudieron contemplar algunos de los acordeones pertenecientes a la colección de Felipe Rubial. Una pequeña muestra de una recopilación de modelos que datan desde 1840 hasta la actualidad que puede visitarse en la segunda planta del Palacio Fontela, de Grado, y que forma parte del Museo Etnográfico y de Historia de la localidad moscona, en su sede "Villa ya Mercáu".

El evento culminó con una actuación en la que los 200 instrumentistas tocaron al unísono piezas como "Río Verde", "Si vas a la romería" y, cómo no, "Asturias, patria querida", bajo la atenta mirada de los numerosos asistentes que pudieron disfrutar de una mañana en la que confluyeron música, tradición y cultura.