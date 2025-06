Los hijos de Mercedes Maquinay, la edil que impulsó la fiesta, pregonarán los Exconxuraos: "Es un orgullo y un honor"

Eugenia, David y Juan del Valle, los hijos de la fallecida Mercedes Maquinay, quien fuera gran impulsora de los Exconxuraos como primera teniente de alcalde y concejala de Festejos de Llanera, serán los pregoneros de la 25.ª edición de la fiesta, que tendrá lugar del 4 al 6 de julio. Así lo ha anunciado el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, y el concejal de Festejos, Iván Pérez, quienes adelantaron, además, que "el pregón volverá al recinto ferial y tendrá lugar el viernes, a las 20.30 horas". El acto de presentación del programa contó con la presencia de varios concejales del equipo de Gobierno. También acudieron dos de los tres hijos de Maquinay, Eugenia y David, además de su hermano, Juan, y su nieta, Pilar Martínez.

Fallecida en 2022, Mercedes Maquinay fue una persona muy popular en el municipio, de gran vitalidad y trabajadora incansable. "Para nosotros es un orgullo y un gran honor poder estar aquí en su nombre y estamos seguros de que estaría inmensamente agradecida por este detalle", indicaron sus hijos.

David del Valle explicó que su madre impulsó los Exconxuraos "para dar a Llanera la relevancia se merecía en del ámbito de Asturias". "Fue fundamental el trabajo del personal de Obras del Ayuntamiento, con Juan Bon, que ya no está aquí, y a quien mi madre realmente admiraba bastante por todo el trabajo que habían hecho y la dedicación que habían tenido", añadió. Los hijos de Maquinay quisieron también destacar "la dedicación que han tenido las familias, no solo de los trabajadores municipales, sino de la gente vinculada a las distintas corporaciones, porque, al final, también somos herramientas dentro del trabajo y del movimiento asociativo vecinal y del concejo". Según detalló Del Valle, "cada uno aportaba nuestras habilidades en la medida que podíamos". "Mi hermana fue la autora del primer cartel y yo, por ejemplo, ejercía de chófer", bromeó. El actual concejal de Festejos destacó que el cartel de esta edición "es un guiño a aquel primer diseño que hizo Eugenia a través de una reinterpretación". "En una época donde el presupuesto era más bien escaso y, más aún, cuando se trataba de algo que era novedoso y que no sabías cómo iba a resultar, se necesitaba la colaboración de todos", apuntó del Valle.

Por su lado, el regidor señaló que la elección de los pregoneros de este año se basó en "poner de relieve la figura política de Maquinay en Llanera, por un lado, pero, sobre todo, reconocer aquel empuje que tenía, ese carácter fuerte, y que la llevó a ser fundamental, yo creo, en los inicios de esta fiesta". "Como alcalde, durante estos diez años he podido ver y comprobar lo complicado que es muchas veces echar a andar algo por primera vez", resaltó Sanz.

Las celebraciones, con el paso de los años, han ido creciendo y "se han convertido en la seña de identidad de Llanera", dijo Sanz. "Hemos conseguido también que sea una fiesta para todos los públicos, para toda la familia. Una fiesta familiar, donde todos tienen actividades para pasarlo bien durante el fin de semana, desde los más pequeños hasta los mayores".

Zona infantil con juegos y atracciones, exposición de cetrería, talleres artesanales, demostraciones de combates o música se darán cita en el recinto ferial de Ables. Aunque el evento más esperado es, sin duda, la Cena Medieval, que tendrá lugar el sábado, 5 de julio, a las nueve de la noche. Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 27 de junio, a las nueve de la mañana. La venta de este año, al igual que el anterior, se realizará íntegramente en internet, a través de un enlace habilitado en la página web del Ayuntamiento. Los precios serán de 30 euros para los adultos y 12 euros para los niños de entre 4 y 8 años. Los menores tienen entrada gratuita.

Como cada año, se pondrán a la venta 1.200 localidades y los asistentes podrán disfrutar de un menú compuesto por ensalada del campo, asado de chorizos criollos, cordero a la estaca, postre, vino, café y licor.

Este es el programa completo de los Exconxuraos:

Viernes 4 de julio

18.00 horas. EI Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas

18.30 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

18.30 horas. Pasacalles inaugural. Toniton. Itinerante

19.00 horas. Melodías medievales. Upsala

19.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

19.15 horas. Exhibición de cetrería

19.45 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

20.00 horas. La Catapulta. Tonitón. Itinerante

20.00 horas. Demostración de combates. Cabalburr. Campamento

20.00 horas. Cómo se vestía un caballero. Cabalburr. Campamento

20.30 horas. Pasacalles y Pregón de Exconxuraos a cargo de: David, Juan y Eugenia del Valle Maquinay, en memoria de su madre, Mercedes Maquinay, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Llanera y precursora de los EXCONXURAOS

20.30 horas. Músicos recorren el mercado. Upsala

21.00 horas. Extracto de la recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera

21.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

21.00 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

21.30 horas. Exhibición de cetrería

22.00 horas. Pasacalles musical. Upsala

22.00 horas. Scroon y sus domadores. Toniton. Itinerante

22.00 horas. Demostraciones formación de combate. Cabalburr. Campamento

23.00 horas. Conciertos: Orquesta Espectáculo La Fórmula y Mago de Oz

Sábado 5 de julio

11.00 horas. EI Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas

11.30 horas. Bufones. Toniton. Itinerante

11.45 horas. Melodias medievales. Upsala

12.00 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

12.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

12.30 horas. Exhibición de cetrería

13.00 horas. Demostración de combates. Cabalburr. Campamento

13.30 horas.Música por las calles del mercado. Upsala

13.30 horas.Teatro de títeres y cuentacuentos

13.30 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

13.45 horas. Exhibición de cetrería

14.00 horas. La Catapulta. Tonitón. Itinerante

18.00 horas. Esgrima participativa. Cabalburr. Campamento

18.30 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

18.30 horas. El Perfumero. Toniton. Itinerante

19.00 horas. Charanga L'Alboroto

19.00 horas. Músicos recorren el mercado. Upsala

19.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

19.15 horas. Exhibición de cetrería

19.45 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

20.00 horas. Recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera"

20.00 horas. Espectáculo de habilidades y humor. Toniton. Itinerante

20.00 horas. Demostración de combates. Cabalburr. Campamento

20.00 horas. Cómo se vestía un caballero. Cabalburr. Campamento

20.30 horas. Melodías medievales. Upsala

21.00 horas. Cena medieval

21.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

21.00 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

21.30 horas. Exhibición de cetrería

22.00 horas. Pasacalles musical. Upsala

22.00 horas. Duelo de Faquires. Toniton. Itinerante

23.00 horas. Demostraciones formación de combate. Cabalburr. Campamento

23.00 horas. Cierre del Campamento Medieval

23.00 horas. Torneo Medieval

00.30 horas. Conciertos: Orquesta Paris de Noia y The Goat (Dani Parrondo)

03.00 horas. El Mercado cierra sus puertas

Domingo 6 de julio

11.00 horas. EI Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas

11.30 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

11.30 horas. Bufones. Toniton. Itinerante

11.45 horas. Música por las calles del mercado. Upsala

11.45 horas. Exhibición de cetrería

12.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

12.30 horas. Desfile de Exconxuraos.

AC La Madreña y Banda de Gaitas Fonte Fuécara

Entrega del premio: "Concurso de decoración de Barracas Medievales"

13.00 horas. Misa campestre. Coral Polifónica de Llanera

14.00 horas. Comida campestre en el Recinto Ferial

14.00 horas. Melodías medievales. Upsala

14.00 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

14.00 horas. La Catapulta. lonitón. itinerante

14.15 horas. Exhibición de cetrería

17.30 horas. Recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera"

18.00 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

18.00 horas. Esgrima participativo. Cabalburr. Campamento

18.15 horas. El Perfumero. Toniton. Itinerante

18.30 horas. Torneo medieval

18.30 horas. Pasacalles musical. Upsala

19.00 horas. Charlas explicativas. Cabalburr. Campamento

19.00 horas. Exhibición de cetrería

19.30 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

19.30 horas. Espectáculo de habilidades y humor. Toniton. Itinerante

19.45 horas. Músicos recorren el mercado. Upsala

20.00 horas. Espetáculo Infantil: "Pinturilla y Fmilia Vainilla". Wilbur

20.00 horas. Demostración de combates. Cabalburr. Campamento

20.00 horas. Cómo se vestía un caballero. Cabalburr. Campamento

20.30 horas. Teatro de títeres y cuentacuentos

20.45 horas. Charlas explicativas, Cabalburr. Campamento

20.45 horas. Exhibición de cetrería

21.00 horas. Duelo de Faquires. Toniton. Itinerante

21.30 horas. Pasacalles musical. Upsala

21.30 horas. Demostraciones formación de combate. Cabalburr. Campamento

22.00 horas. EI Mercado y el Campamento Medieval cierran sus puertas hasta el próximo año

Durante la apertura del mercado Habrá zona infantil con juegos y atracciones, exposición de cetrería y talleres artesanales

Servicio de Tren turístico entre Lugo-Posada-Recinto Ferial (Sábado y domingo)