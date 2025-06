Boda con traductor en Villabona: el enlace más internacional para el que Gabi y Jason eligieron Llanera

Filipinas, Nigeria, Irlanda, Venezuela, Colombia, Vietnam, San Francisco, Brasil, California, Los Ángeles, Miami, Dublín o Venezuela. Estos son tan solo algunos de los lugares de donde procedían los cerca de 150 invitados al enlace de Gabriela Murillo y Jason Anthony Menton, que se celebró este sábado en el Palacio de Villabona de Llanera. Y es que el amor no tiene fronteras y así quedó demostrado en el enlace de los dos jóvenes. Ambos residen en Irlanda, "una ciudad con mucha diversidad y que reúne a mucha gente de distintas nacionalidades", explica la novia que, además, por motivos laborales viaja mucho y "al final haces amigos de distintos lugares", explica.

El enlace estuvo oficiado por la concejala del Ayuntamiento de Llanera Susana García, pero tuvo, además, una particularidad adicional. Debido a que la mayoría de los asistentes eran de habla inglesa, contaron con una traductora, Elena Mende-Piedra, amiga de la novia, que iba traduciendo simultáneamente las palabras de la edil para que nadie se perdiera ni el más mínimo detalle.

La boda más internacional de Llanera / L. R.

Gabi, como la llaman cariñosamente sus amigos y familiares, es natural de Venezuela, y Jason, de Dublín (Irlanda), ciudad en la que se conocieron hace ocho años. "Nos conocimos en un bar llamado Nolita, una noche que estaba yo con mis amigas y él con uno de sus amigos". Murillo se había trasladado a la capital irlandesa hacía 13 años, para aprender inglés. Sin embargo, "allí hice también mis estudios universitarios y comencé a trabajar en una empresa dedicada a la tecnología", cuenta.

Historia de amor y una elección clara: ceremonia y banquete en Asturias

Allí empezó una historia de amor que se prolongó en el tiempo hasta este sábado, fecha en la que decidieron sellar su amor en Llanera. "Aunque soy venezolana", explica la novia, "toda mi infancia y adolescencia transcurrió en Oviedo, así que teníamos claro desde el principio que queríamos casarnos en Asturias y, de hecho, habíamos venido muchas veces juntos a visitar a mi familia y a él también le gustaba".

Una de las razones de contraer matrimonio en la región donde Murillo había pasado su infancia era que "como en Asturias no se come en ningún sitio y el ambiente de fiesta que hay aquí tampoco lo encuentras en ningún otro lugar". A la hora de comenzar con los preparativos de la boda "estuvimos mirando varios palacios y el de Villabona, en Llanera, fue el que más me gustó". A esto se suma, además, "que es un lugar muy céntrico, lo que nos pareció un lugar estratégico para reunir también a los invitados asturianos".

Encaje para un vestido de firma australiana comprado en Chicago

Pero no solo los invitados eran internacionales en la boda de Gabriela Murillo y Jason Anthony Menton. El vestido, de encaje y manga larga con una pequeña cola, era de Grace Love Lace una marca australiana. "Lo compré en Chicago, una temporada que estuve allí por trabajo". Una vez en Asturias, "me hicieron los arreglos en 'De bodas con María', que lo ajustó a mis medidas". Los pendientes también fueron comprados en la misma ciudad. "En una tienda llamada Coil, una marca de mujer, propiedad de una chica negra, que aboga por la 'black culture' y el feminismo", explica Gabriela Murillo.

El ramo, clásico, contrasta con el toque de modernidad de su vestido. "Pedí que me hicieran uno en colores rosados y blancos, con mucho verde, pero que fuera algo sencillo", indica la novia. El conjunto, del más puro estilo parisino consistía en un 'bouquet' que combinaba hortensia blanca y rosa, rosa blanca y flor de arroz. "Me hubiera gustado que fueran dalias, pero me dijeron que no se daban en esta época del año", concluye.

La de Gabriela Murillo y Jason Menton es una de las 76 bodas civiles que, en total, entre las ya celebradas y las que están reservadas, se llevarán a cabo en Llanera durante 2025.

Es temporada alta de bodas y este sábado, en Llanera, ha vuelto a haber otros cuatro enlaces civiles, la misma cifra del pasado sábado, que ya había sido una jornada de récord en lo que respecta al número de ceremonias oficiadas por concejales del Ayuntamiento de Llanera,