Santi Cazorla, "héroe nacional" en la quedada azul de Llanera, que llevó flores a Santa María de Lugo para agradecer el ascenso

El oviedismo llanerense se dio cita este sábado en la plaza de San Isidro, en Lugo, para celebrar el ascenso de su club a Primera División. La "quedada de camisetas azules" congregó a buen grupo de aficionados que llegaron ataviados con sus banderas, camisetas y bufandas. Abundaron las que llevaban impreso "Santi Cazorla" o las que son estandartes de la peña azul del concejo que lleva el nombre del futbolista, natural del concejo y casi un "héroe nacional" en su tierra, donde le conocen desde crío, le siguen tratando y le adoran. "Yo estudié con él", cuenta Diego Buceta, de Lugo, "Todavía estuvo el otro día con él en El Requexón y me firmó una camiseta. Es que es nacido aquí, en Llanera", destaca José Manuel Álvarez, de Posada, que se desplazó para participar en la cita que estuvo protagonizada por la ofrenda floral a Santa María en la iglesia parroquial de Lugo.

Medio siglo siguiendo al Real Oviedo

La imagen luce con manto azul. Aunque a los oviedistas les gusta pensar que es por el Oviedo, en el templo aclaran que es el color que suele llevar siempre. En todo caso, "pega" con esta ocasión, en la que un centro flores azules y blancas se deposita ante la Virgen para darle las gracias por el ascenso del club que es devoción de vida para los que asistieron este sábado a este encuentro.

La más veterana entre los aficionados Pilar Martínez, "Pili Botón", aclara, "que es como me conoce todo el mundo". Lleva más de 50 años siguiendo a la entidad azul. "Ya me llevaba mi padre de niña, yo iba ver al Oviedo en el campo antiguo, en el de La Molinera", dice. Tiene el carné número 363, hecho en 1977, porque no pudo hacerlo antes. A las mujeres explica, "nos tenían algo marginadas, teníamos que ser simpatizantes, no nos daban la categoría de socias", recuerda.

Ofrenda azul en Lugo de Llanera: los oviedistas agradecen a Santa María el ascenso a Primera / P. T.

Estuvo en el partido del ascenso y lo celebró en el campo y fuera de él. "Del ascenso qué te voy a contar... Invasión del campo, por Oviedo no se podía caminar...", dice emocionada esta vecina de Lugo. No pierde un partido, asegura, y siempre "ha tenido mucha moral". "Hoy, gracias a Dios, hay una corriente de simpatizantes, de gente entregada", indica, mientras rememora que "hubo un tiempo en que había poca gente, no crea", comenta minutos antes de emprender el camino hacia la iglesia parroquial.

Hacer una oposición y tirar para Llanera

En la cita está también Pilar García, vecina de Cayés pero que justo acaba de llegar de Oviedo de hacer el examen para las oposiciones de profesora de Secundaria. Sabía de esta quedada y viene con sus suegros, José Adolfo Antuña y Amparo Vizcaíno, de La Felguera. "Sabía de esta quedada y por eso los traje", explica. Sobre si son oviedistas exclama: "Hombre.... Madre mía sí lo son".

Del examen tiene alguna certeza menos. "Bueno, bien dentro de lo que cabe", señala sobre cómo cree que le ha ido en la prueba que hizo a primera hora de la mañana, justo antes de recalar en Lugo para acompañar a los aficionados a la ofrenda floral. Van en ella Loli Fernández, con camiseta de Cazorla, y Verónica Fernández y su perro Jeff, con pañuelo azul al cuello, porque "por supuesto es del Real Oviedo".