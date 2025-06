Pili Botón, con el carné número 363 del Real Oviedo: "Queda pequeño el Tartiere, igual van a tener que ampliar algo"

En Llanera, concretamente en Lugo, está una de las aficionadas más veteranas del Real Oviedo. Se llama Pilar Martínez, «Pili Botón», aclara, «que es como me conoce todo el mundo». Lleva más de 50 años siguiendo a la entidad azul. «Ya me llevaba mi padre de niña, yo iba ver al Oviedo en el campo antiguo, en el de La Molinera», dice. Tiene el carné número 363, hecho en 1977, porque no pudo ser antes. A las mujeres «nos tenían algo marginadas, teníamos que ser simpatizantes, no nos daban la categoría de socias», recuerda sobre otra época.

Celebración en el campo y fuera de él

Estuvo en el partido contra el Mirandés que supuso el ascenso para el Oviedo y lo celebró en el campo y fuera de él. «Del ascenso qué voy a contar... Invasión del campo, por Oviedo no se podía caminar...», dice emocionada.

No se pierde ni un partido, asegura, y siempre «ha tenido mucha moral». «Hoy, gracias a Dios, hay una corriente de simpatizantes, de gente entregada», indica, antes de aclarar que eso no es «ponerse una camiseta y venga», sino estar «en cada partido». Y sufriendo cuando toca, que han sido más de veinte años esperando para poder ver subir al club de nuevo a Primera.

"No siempre hubo tanta gente"

«Afición fiel sí, siempre hubo, pero también un tiempo en que había poca gente», rememora. «No era como ahora, que queda pequeño el Tartiere, yo creo que igual van a tener que ampliar algo», dice, durante la quedada oviedista que tuvo lugar este pasado sábado en Lugo de Llanera.