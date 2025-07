Llanera, en el mapa de las revueltas medievales: "No fue la única"

El espacio escénico Plaza La Habana, en Posada, acogió ayer la conferencia "La Llanera de los perxuraos: un lugar en la historia medieval de Europa", a cargo del profesor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo Álvaro Solano Fernández-Sordo, que fue presentada por Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Solano dio una magnífica conferencia, en la que amplió la perspectiva de las causas del episodio de la rebelión vecinal en el concejo y la situó en un contexto en el que se produjeron más situaciones de este tipo , ayudando así a entender mejor lo que pasó en Llanera.

La charla se enmarcó en el programa municipal de actos conmemorativos del 25.º aniversario de los Exconxuraos, la fiesta que rememora el célebre pulso del concejo de Llanera con el obispo de Oviedo entre 1408 y 1412. Ramón Rodríguez, impulsor de la actividad, definió a Solano como "una de las figuras más prometedoras y brillantes de la historiografía medieval asturiana". Es licenciado por la Universidad Complutense y doctorado en la Universidad de Oviedo, en la que ahora ejerce de profesor,y cuenta con una trayectoria académica y docente que lo ha llevado por universidades de España, Portugal, Francia e Italia. "Queríamos huir de la historia que todos conocemos sobre la excomunión y centrarnos en el contexto, en lo que pasaba en Europa y por qué eso también nos ayuda a entender Llanera", explicó.

Y precisamente esa fue la apuesta de Solano, ampliar el foco. En lugar de centrarse únicamente en los conocidos hechos locales, el historiador encuadró la revuelta llanerense en un marco europeo, mostrando que no fue un hecho aislado, sino parte de una ola de tensiones sociales que recorría todo el continente. "Llanera no fue la única, y de hecho destaca por no haber sido muy violenta si la comparamos con otros movimientos", señaló. "A finales del siglo XIV y principios del XV, se vivieron en Europa numerosas revueltas antiseñoriales como consecuencia de una crisis profunda: había malas cosechas, la peste, cambios climáticos y guerras que sacudían toda la cristiandad".

Momentos convulsos

El experto recordó que el episodio de los perxuraos coincidió con momentos tan convulsos como el Cisma de Occidente, en el que llegaron a coexistir hasta tres papas, lo que ponía en duda la autoridad de la Iglesia. "Dios era uno, pero papas había tres… Eso también se reflejaba en la gente y en su percepción de la autoridad eclesiástica", comentó.

En este contexto, la resistencia de Llanera frente al poder del obispo se manifiesta como un reflejo más de un fenómeno generalizado en la Europa medieval.

A través de ejemplos como la revuelta inglesa de 1381 o los conflictos de los campesinos catalanes y la guerra Irmandiña gallega, Solano trazó un paralelismo que pone a Llanera en el mapa histórico de la resistencia concejil. "Aquí no hubo una violencia extrema, pero la excomunión era un arma temible. Fue una revuelta pacífica en comparación, aunque no por ello menos significativa", apuntó.

Esta conferencia sirvió de antesala para las celebraciones de los Exconxuraos, que este año cumplen un cuarto de siglo con una edición muy especial que llega con un amplísimo programa de actos que se desarrollan del 4 al 6 de julio en el ferial del concejo, en Ables.

Las fiestas arrancarán el viernes con la apertura del mercado a las 18.00 horas y el pasacalles a las 18.30 horas. Aunque, sin duda, el acto que marcará el comienzo de las celebraciones será el pregón. La cita será a las 20.30 horas, en el recinto ferial, y correrá a cargo de David, Juan y Eugenia del Valle Maquinay, en memoria de su madre, Mercedes Maquinay, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Llanera y gran impulsora de los Exconxuraos. A continuación, a las 21.00 horas, dará comienzo la representación de "Los Perxuraos de Llanera".

A las 23.00 horas comenzarán los conciertos que, en esta primera jornada contará con las actuaciones de Orquesta La Fórmula y Mägo de Oz. El sábado toca París de Noia y Dani Parrondo, tras una jornada repleta de actividades y la cena y espectáculo medieval. El domingo la cita prosigue todo el día, con mercado, demostraciones y más hasta las diez de la noche.