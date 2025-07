El médico y la enfermera del consultorio de Villabona (Llanera) se jubilan: "Aquí hemos sido muy felices"

La medicina es un pilar básico para las zonas rurales. Bien lo saben Celestino Rodríguez y Cristina González, médico y enfermera del consultorio periférico de Villabona (Llanera), que se jubilan este año tras tres décadas de actividad profesional en la parroquia. "Aquí hemos sido muy felices", subrayan.

Humildad, compañerismo y humanidad. Esto es lo que destacan el uno del otro. "Para nosotros, lo verdaderamente importante son los pacientes. Jamás hemos discutido y hemos tenido mucha suerte el uno con el otro. De lo que se trata es de dar unos cuidados y de echarnos una mano siempre que se pueda", apunta Cristina González.

"Comprometidos con la profesión", ambos defienden que "la atención que se le puede dar al paciente ofrece una visión mucho más cercana y personalizada en comparación con las distancias que se mantienen en una consulta ubicada en el medio urbano". Y es que sus carreras profesionales han estado ligadas a las familias y pacientes de esta zona de Llanera, a los que han acompañado a lo largo de las décadas y con quienes ha compartido mucho más que una historia clínica. "Con muchos de ellos hemos establecido vínculos de verdadera amistad y, a veces, con tan solo mirarlos, sabemos que algo les pasa", señalan.

Coinciden los sanitarios en que "la confianza entre profesional y paciente es un binomio esencial". "Hay que saber escucharles y entenderles, porque, muchas veces, pasas media hora en consulta hablando con un paciente y, cuando sale, te das cuenta de que, en realidad, no le dolía absolutamente nada. Simplemente, necesitaba desahogarse", afirma Rodríguez.

Cristina González es natural de Trobajo del Camino (León) y se encuentra en Llanera desde hace ya 40 años, tras elegir plaza al hacer la oposición de atención primaria. "No lo conocía, pero vi que era cerca de Oviedo y me llamaba la atención que fuera una población rural, así que caí en Villabona. Siempre me sentí muy bien y no noté nunca que estar en un consultorio periférico me cortase las alas profesionalmente, al contrario", señala. Algo que corrobora Celestino Rodríguez. "Nunca nos hemos aburrido, siempre hay algo que hacer", apunta el veterano médico.

Una de las cosas que más valoran es que "aquí, en la zona rural, las cosas van más pausadas y con más calma". Aseguran que la gente es "muy paciente, muy tranquila y, cuando te ves apurado o tienes un mal día, sientes que te entienden". "Además, puedes dedicarles mucho más tiempo que en una consulta en la zona urbana, donde premian las prisas, la presión y el estrés. Nosotros sabemos cómo son ellos, ellos saben cómo somos nosotros, y eso ayuda mucho", destacan. Actualmente, en el centro atienden a 850 pacientes, sobre todo de Villabona y Ferroñes.

De la zona donde han ejercido su profesión todos estos años se llevan "la satisfacción de haber intentado y haber hecho todo lo posible para que la gente estuviera mejor cuando salía de la consulta que cuando entraba. Facilitarles las cosas, tratar de ser accesibles y ver que has podido ayudar a una persona, aunque sea un poco".

La única "espinita" que le quedaba clavada a Cristina González era la de la docencia. Sin embargo, afirma que esa faceta también la tiene cubierta. "Desde atención primaria también se puede hacer. De hecho, hemos tenido siempre alumnos de enfermería", resalta. Además, tanto ella como Celestino Rodríguez han participado en temas de educación para la salud en colegios, institutos o cursos de formación para compañeros ya graduados.

Sienten que han recibido en Llanera mucho más de lo que han dado. "Nos hemos sentido respetados, valorados y hemos sido muy felices tanto a nivel personal como profesional", dicen quienes dejan un excelente recuerdo en la parroquia llanerense.

Con la jubilación, Cristina González podrá ahorrarse los madrugones y "aprender inglés", mientras que Celestino Rodríguez reconoce que aún no tiene ningún plan especial. Eso sí, advierte bromeando que "de aburrimiento no murió nadie todavía".