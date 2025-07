El alcalde de Llanera exige a Renfe que habilite trenes nocturnos para el Boombastic: "Es un trato injustificado y parcial"

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, ha exigido a Renfe que reconsidere su negativa a ofrecer trenes nocturnos durante el Festival Boombastic. Sanz ha participado este jueves en una reunión de coordinación sobre seguridad y planificación de la movilidad, convocada por la Delegación del Gobierno, con motivo de la inminente celebración del festival Boombastic, que tendrá lugar la próxima semana en el municipio. Al encuentro han asistido representantes de todas las administraciones, instituciones y colectivos implicados, incluyendo Guardia Civil, Tráfico, Protección Civil, Sanidad, Carreteras, Policía Local y personal del propio Ayuntamiento.

Durante la reunión se ha reconocido el esfuerzo conjunto y el compromiso de todos estos cuerpos y servicios públicos, fundamentales para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento. Asimismo, se ha destacado el gran trabajo de la organización del festival, que ha colaborado de forma activa y eficaz para coordinar los aspectos logísticos y de seguridad del evento, que reunirá a miles de personas.

No obstante, una de las principales preocupaciones expresadas en la reunión ha sido la decisión de Renfe de no habilitar trenes nocturnos de retorno, como sí ha hecho en las tres ediciones anteriores del Boombastic. Esta medida implica "un cambio de criterio" que el alcalde ha calificado de "injustificado y perjudicial" para la planificación general. "No se entiende que Renfe anuncie en su propia web trenes especiales para acudir al festival, pero no ofrezca ningún servicio para facilitar el regreso por la noche. En años anteriores, su colaboración fue clave y reconocida por todos como un éxito en términos de seguridad y movilidad. Pedimos que se reconsidere esta postura", ha manifestado Gerardo Sanz.

"La incoherencia es aún mayor", ha señalado el alcalde, "al confirmarse que Renfe sí prestará servicios nocturnos especiales en otros eventos públicos y privados en Asturias durante las próximas semanas". "Esto genera un trato desigual que repercute directamente en la seguridad ciudadana, al dejar sin alternativas seguras de retorno a miles de asistentes", alerta.

La ausencia de estos servicios obligará ademásr a reorganizar recursos entre las administraciones implicadas y complicaá el diseño del dispositivo, considera el regidor. Por ello, se ha acordado convocar una nueva reunión a comienzos de la semana próxima para cerrar el protocolo definitivo y buscar soluciones que permitan mantener los niveles de seguridad y orden requeridos para un evento de estas características.