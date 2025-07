Renfe niega a Llanera la ampliación de servicios nocturnos para el Boombastic

Finalmente no habrá servicios nocturnos de tren reforzados desde la estación de Lugo de Llanera durante la celebración del festival musical Boombastic. Así se lo hizo saber este lunes Renfe al Ayuntamiento de Llanera durante la última reunión de coordinación de efectivos de cara al evento, que ya comienza este jueves en los terrenos de La Morgal.

Según ha podido saber este periódico, la negativa a reforzar el número de convoyes para facilitar el desplazamiento masivo de jóvenes a la salida del evento ha sido tajante. E incluso de ha dejado caer en la reunión que esta postura se habría tomado por decisión del Ministerio de Transportes, para el enfado monumental del gobierno local de Llanera. Ayer declinó hacer declaraciones.

Sí había señalado el alcalde Gerardo Sanz el pasado jueves que no contar con este servicio reforzado supondría un trato "discriminatorio e injustificado", toda vez que en otras fiestas de afluencia masiva sí se establecen facilidades para el movimiento extraordinario de pasajeros. A la reunión de ayer no asistió nadie en representación de la Delegación del Gobierno, y la decisión de la empresa ferroviaria estaría basada en que el Boombastic es un evento organizado por una empresa privada, y por lo tanto, no se vería en la obligación de tomar medidas.

Entretanto, ayer en la mañana de este lunes ya quedó cortada al tráfico la carretera entre Posada y Lugo, para facilitar el paso exclusivo de vehículos de la organización y de los miles de campistas que empezarán a llegar por centenares cuando se abran las zonas habilitadas para la pernocta en La Morgal.