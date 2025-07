Boombastic espera 40.000 asistentes al día ("pese a Renfe") y doce millones de impacto económico

Boombastic regresa esta semana a Llanera con su cuarta edición, consolidado ya como uno de los festivales de música urbana más potentes de España. Durante la presentación celebrada en el recinto de La Morgal, casa del festival desde su segunda edición, los organizadores —Marino González y Suca García, directivos de Two Monkeys, productora del evento— comparecieron junto al alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, y el concejal de Festejos, Iván Pérez, para presentar las novedades del festival y lanzar un mensaje contundente: Renfe ha dejado tirado al festival.

Este año, el evento espera recibir entre 38.000 y 40.000 personas al día, con en torno a 12.000 acampados hasta el domingo. Según la organización, el impacto económico estimado supera los doce millones de euros, con un 65% del público procedente de fuera del Principado. "Estamos hablando de algo que va mucho más allá de un festival, es una experiencia que sitúa a Llanera y a Asturias en el mapa nacional e internacionalQ, destacó Sanz.

Precisamente por estos datos, ni desde el Consistorio ni desde la organización entienden la falta de refuerzos ferroviarios por parte de Renfe, algo que sí se había habilitado en las ediciones anteriores.

"Este año no tenemos Renfe porque a Renfe no le sale de Renfe”, denunció sin rodeos Marino González. “Nos han pedido que lo paguemos nosotros, sin que el Principado haya hecho nada para solucionarlo. Lo que debería ser un mínimo apoyo institucional brilla por su ausencia, y empieza a ser preocupante que un evento que atrae tanto beneficio a la región no reciba ni una sola ayuda", añadió González. Boombastic, remarca, se organiza “a pulmón” y sin subvenciones. “No tenemos las grandes ayudas que tienen otros festivales en España. Por eso el apoyo desde las administraciones debería ser aún más necesario si queremos que esto siga en Asturias”, apuntó el responsable del festival.

Gerardo Sanz fue en la misma línea. “El relato era claro: ven en tren, vete en tren. Creemos que es lo mejor, que la gente no tenga que coger el coche, pero ese relato se ha roto. Y lo que ha vaciado Renfe lo hemos tenido que llenar el resto: Policía Local, Guardia Civil, Salud, seguridad privada, ambulancias… y sobre todo la propia organización del festival, que ha asumido un esfuerzo económico y logístico enorme”, expresó el regidor.

Para compensar la ausencia del tren, la organización ha reforzado los servicios de lanzaderas y las medidas de control de tráfico y seguridad. Además, este año Boombastic sigue apostando por la sostenibilidad, un eje clave del evento desde su nacimiento. “Siempre hemos querido que nuestro festival fuese sostenible, y este año damos un paso más”, explicó Suca García. “Estamos trabajando para obtener el sello medioambiental del Principado, y eso implica mucho esfuerzo e inversión”.

Más allá de los conciertos, Boombastic se define como una experiencia completa. “Desde que entras hasta que te vas, todo es una vivencia: juegos, activaciones de marca, espacios temáticos, actividades, diversión… No solo es música”, recordó Suca García. Como gran novedad este año, la cúpula del Gijón Arena —el espacio cubierto que Two Monkeys y Bring The Noise instala en la plaza de toros de Gijón para acoger conciertos y eventos— se traslada al recinto del festival como una nueva zona de escenarios. Allí se desarrollarán actuaciones musicales, activaciones de marca y otras propuestas dirigidas al público joven. “Queremos seguir reinventándonos, seguir estando a la altura de las nuevas generaciones y diferenciarnos del resto”, señaló González. “El primer año fue durísimo, pero lo sacamos adelante. Ahora vamos por el cuarto y sabemos que tenemos que seguir evolucionando”.

Con el camping ya abierto y los primeros asistentes llegando al recinto, Boombastic está preparado para recibir a sus miles de seguidores —los ya conocidos “Bombis”— con un cartel musical que ya ha sido distribuido por días en redes sociales. “Llevamos más de un año trabajando en esta edición, y ya estamos preparando 2026”, comentó García con una sonrisa. El objetivo, aseguraron, sigue siendo el mismo: que la gente entre feliz y se vaya aún más feliz. “Eso es lo más maravilloso para nosotros”, concluyó.