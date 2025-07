El mundo de fantasía de Iris Fernández: "Mi gran ilusión es ver mi primera novela en las librerías"

Está a punto de cumplir veinte años y estudia Criminología en Alicante, donde el próximo septiembre comenzará tercer curso de carrera. Iris Fernández es natural de Lugo de Llanera y su afición a la lectura le ha llevado a escribir su primer libro de fantasía, "El filo del agua", que se pondrá a la venta a finales de agosto de la mano de la editorial catalana Autobiografía.

La novela cuenta la historia de Roxy Spider, una adolescente de dieciséis años que ha perdido a sus padres y comparte piso con Arco, una elfa guerrera. El día de su cumpleaños, la chica descubre que el agua comienza a desaparecer entre sus dedos y se da cuenta de que no es simplemente una joven extraña, sino que pertenece a un linaje de magos legendario. A partir de ahí, entre rituales arcanos, secretos susurrados y una escuela donde la magia respira por las paredes, Roxy tendrá que decidir si acepta el destino que la llama o si lo enfrentará a su manera.

La iniciativa para escribir el libro surgió a raíz de un juego de rol, aunque mucho antes de eso, Iris Fernández ya había empezado a gestar a su protagonista y a muchos de los personajes. Es por eso que asegura que "escribirlo fue muy fácil, porque ya conocía a los personajes, sabía qué historia quería contar y qué conflictos se iban a presentar". La joven indica que "soy de las que opina que a quienes nos gusta leer nos gustaría vivir todo aquello que estamos leyendo". Sin embargo, también es consciente de que "muchas veces, aunque un libro nos guste, hay muchas cosas que cambiaríamos". Con la complicidad de una amiga, durante su etapa en el Instituto de Educación Secundaria (IES) de Llanera, Fernández reescribió todos los capítulos de "Mentes poderosas", de Alexandra Bracken. "Ahí fue donde nació Roxy", reconoce. Para escribir esta primera novela, se inspiró en algunos de los libros que marcaron su adolescencia. En concreto, en "Harry Potter". Aquí también hay una academia de magia, "aunque su funcionamiento o los elementos que aparecen en ella, para nada tienen que ver con Hogwarts", precisa.

Fue el pasado marzo cuando la llanerense decidió contar la historia de su personaje. "Poco a poco, iba escribiendo y lo mandaba al grupo de WhatsApp de la biblioteca", recuerda. "Cuando me quise dar cuenta, había escrito 700 páginas. No solo eso, había escrito un libro", añade.

Ni corta ni perezosa, empezó a ponerse en contacto con distintas editoriales. "Las primeras a las que escribí fueron Círculo Rojo y Autobiografía, que me contestaron cuando no habían pasado ni 24 horas desde que les había mandado el manuscrito, diciéndome que les interesaba", relata Isis Fernández. Tras ellas, hubo muchas más. "La verdad es que todavía estoy intentando asimilarlo", subraya.

Fernández se decidió Autobiografía, porque "tienen un sistema de publicación sin coste". Reconoce que "publicar un libro, realmente, no es tan difícil como la gente se piensa, el principal problema con el que te encuentras es que es muy caro". Y es que, en el caso de las coediciones, "me habría supuesto una inversión, como mínimo, de 3.000 euros. Una cantidad que, personalmente, no podía afrontar", resalta la autora.

La gran ilusión de Iris Fernández es entrar un día a una librería y que "Al filo del agua" esté en una de las estanterías. Consciente de que, hoy día, el proceso de creación de un libro y su coste de venta al público suele ser caro, solicitó a la editorial que lo pusiera a la venta a un precio asequible. "Mi esperanza no es ser J. K. Rowling, sino que mi familia y mis amigos puedan comprarlo", apunta.

Actualmente, la editorial se encuentra en pleno proceso de maquetación de los ejemplares, de los que sacará 50 en preventa. "A continuación, habrá una presentación oficial, que espero poder hacer aquí, en Lugo de Llanera, que es donde soy y donde crecí". Pero Iris Fernández ya tiene la cabeza en otro sitio. Ha vuelto al pueblo de Roxy Spider para continuar contando sus aventuras junto a sus amigos Arco y Liam. "Mi objetivo es hacer una saga cíclica, de manera que el último libro vuelva a transportarte a donde todo comenzó". De momento, la historia de su protagonista, que intenta descubrir quién es en realidad, ya tiene escritos ocho capítulos más.